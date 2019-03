Großostheim: Skoda-Fahrerin landet in Bachlauf

Glimpflich ging ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße AB16 zwischen Großostheim und Niedernberg aus. Aufgrund des vorangegangenen Unfalls auf der B469 staute sich der Verkehr auf der Kreisstraße in Richtung Stockstadt an der sogenannten "Chaussehauskreuzung". Als eine 47-jährige Fiesta-Fahrerin von einem Seitenweg auf die Kreisstraße in Richtung Niedernberg auffahren wollte übersah sie aufgrund des Staus einen ebenfalls in Richtung Niedernberg fahrenden Skoda. Die 42-jährige Skoda-Fahrerin wollte den Zusammenstoß verhindern: als sie die Situation erkannte, wich sie nach rechts aus, prallte gegen ein Brückengeländer und landetet schließlich in einem Bachlauf.

Verletzt wurde niemand, jedoch entstand am Skoda ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Feuerwehr Großostheim sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Zur Bergung des Skoda musste ein Abschleppunternehmen anrücken.

rah/sob