Böschung hinunter gerutscht: Fahrer bleibt unverletzt

Gestern Nachmittag gegen 14:45 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann auf die A45 an der Anschlussstelle Alzenau Nord in Richtung Aschaffenburg. Im Abfahrtsast verlor er in der Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle und drehte sich um 180°. Er rutschte alleinbeteiligt über die Fahrbahn des Auffahrtsastes und die Böschung herunter. Hier stieß er mit dem Heck gegen einen Baum und kam zum Stehen. Er selbst blieb unverletzt, sein Wagen musste abgeschleppt werden.

Zu schnell bei schlechten Witterungsbedingungen- Auto blieb fahrbereit

Gestern Abend, etwa 23:00 Uhr fuhr eine 22-Jährige die A3 bei Waldaschaff in Richtung Würzburg. Es herrschte starke Nässe auf der Fahrbahn bei etwa +0,5 Grad Celsius. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor das Auto die Haftung und drehte sich mit dem Heck nach links und stieß gegen die Betonwand. Der Wagen blieb fahrbereit, die Fahrerin unverletzt.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg