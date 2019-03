Mercedes SUV in Heimbuchenthal verschwunden

Am Samstagmorgen gegen 7.25 Uhr stellte er den Diebstahl des Fahrzeuges fest. Der Wert des Pkw beträgt ca. 12.000,- Euro.

Stadt Aschaffenburg

Stromverteilerkasten angefahren

Ein 79-jähriger befuhr am Samstag gegen 14:00 Uhr mit seinem Mercedes den Ulmenweg aus Richtung Zypressenweg kommend in Richtung Großostheimer Straße. Zur gleichen Zeit parkte ein 30-jähriger mit seinem VW im Ulmenweg kurz vor der Einmündung zum Palmenweg am rechten Fahrbahnrand in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der 30-jährige übersah den entgegenkommenden Mercedes, fuhr vom Fahrbahnrand an und wendete in Richtung Großostheimer Straße. Der 79-jährige musste mit seinem Mercedes auf den Gehweg ausweichen und stieß mit einem Stromverteilerkasten zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500,- Euro, die Stadtwerke Aschaffenburg sicherten den beschädigten Verteilerkasten ab. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Dämmmaterial im Wald entsorgt

Am Samstag um 13:30 Uhr wurde der PI Aschaffenburg von einem 49-jährigen Mitteiler eine Müllablagerung auf einem Waldweg zwischen Gailbach und Schweinheim mitgeteilt. Die Örtlichkeit befindet sich etwa einen Kilometer vom Reiterweg entfernt im Waldstück um den Grauberg. Der Waldweg ist normalerweise mit einer Schranke versperrt, diese ist jedoch momentan aufgrund von Forstarbeiten geöffnet. Bei dem entsorgten Müll handelt es sich um zwei Pkw-Anhängerladungen Material zur Deckendämmung. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Dienstag, 12.03.2019 und Samstag, 16.03.2019 liegen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2230 entgegen.

Kreis Aschaffenburg

Flüchtiger Dieb wird von Pkw erfasst

Kleinostheim. Am Samstag gegen 23:45 Uhr teilte eine 30-jährige über Notruf mit, dass sich auf dem Balkon ihrer Wohnung eine Person befinde. Ein 17-jähriger war im Alkoholrausch auf den Balkon geklettert und hatte eine Wasserpfeife entwendet. Als der Jugendliche bemerkte, dass er entdeckt worden war flüchtete er zunächst. Der Ehemann der 30-jährigen nahm sogleich mit seinem Pkw die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen in der Haaggasse zu Fuß gehend antreffen. Der 31-jährige fuhr in Schrittgeschwindigkeit neben dem Jugendlichen her und rief ihm durch das geöffnete Fenster zu, dass er stehen bleiben solle. Der Jugendliche wandte sich daraufhin dem Mercedes des 31-jährigen zu, kam hierbei aber nicht zuletzt aufgrund seiner Alkoholisierung ins Straucheln und wurde von dem langsam fahrenden Pkw erfasst. Der 17-jährige wurde im Anschluss mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

Betrunken mit anderem Pkw kollidiert

Mainaschaff. Am Samstag gegen 20:05 Uhr befuhr ein 56-jährige mit ihrem Audi die Johann-Dahlem-Straße aus Richtung Industriestraße kommend in Richtung Rosenstraße. An der Einmündung zur Goethestraße wollte sie rechts in diese einbiegen, bog dabei aber in einem zu weiten Bogen ab, so dass sie mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 63-jährigen kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der 56-jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest erbrachte die Gewissheit, dass sie nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher durch den Straßenverkehr zu führen. Die 56-jährige wurde zur Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Die Audi-Fahrerin muss nun mit einer Geldstrafe und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Bei Verkehrskontrolle Joint aufgefunden

Großostheim. Am Samstag um 23:30 Uhr wurde ein 18-jähriger mit seinem VW in der Babenhäuser Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 18-jährigen hatten die Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg nichts zu beanstanden. Im Rahmen der Kontrolle fiel den Polizeibeamten jedoch auf, dass der 17-jährige Beifahrer immer nervöser wurde, je länger die Kontrolle dauerte. Letztendlich händigte er den Beamten einen Joint aus. Bei seiner anschließenden Durchsuchung wurde noch ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/mkl