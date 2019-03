Starkregen sorgt in der Region für viele Feuerwehreinsätze

Ein heftiger Starkregen zog heute Nacht über den Landkreis Aschaffenburg hinweg und sorgte für einige Feuerwehreinsätze. Am meisten zu tun hatte die Feuerwehr Waldaschaff. Die dortigen Einsatzkräfte wurden um 01.01 Uhr mit dem Einsatzstichwort „THL1 – Keller unter Wasser" zum ersten Einsatz in dieser Nacht alarmiert. Wenig später, um 04:47 Uhr wurden Helfer erneut mit dem Einsatzstichwort „THL1 – Straße überschwemmt" alarmiert. Hier ahnte noch niemand, dass diese Alarmierung sich bis in den späten Vormittag hinziehen würde. Einsatzleiter Thorsten Fleckenstein ließ umgehend nach der ersten Erkundung in der Aschaffenburger Straße, weitere Kräfte der Waldaschaffer Wehr nachalarmieren. Aufgrund des massiven Niederschlages waren mehrere Überlaufbecken übergelaufen, da deren Ablauf mit Schlamm und Geröll verstopft war. Die Wassermassen überschwemmten einen größeren Parkplatz am alten Kindergarten bis zu einem halben Meter Höhe. In der Folge suchte sich das schlammhaltige Wasser seinen Weg über eine lose Böschung an einer Baustelle und verstopfte ein weiteres wichtiges Sturzrohr. Dadurch wurde eine größere Menge an Geröll und Schlamm auf die Kreisdurchgangsstraße und anliegende Nebenstraßen gespült. Ein weiterer Keller wurde hierbei in Mitleidenschaft gezogen und musste mit Tauchpumpen geleert werden.

Mit gemeindeeigenen Baumaschinen wurden größere Baggerarbeiten über mehrere Stunden durchgeführt, um die Einläufe wieder frei zu bekommen. Anschließend wurden die Straßen von Schlamm und Geröll befreit und mit Tanklöschfahrzeugen gereinigt. Außerdem war noch eine private Fachfirma mit einem Saug- und Spülwagen im Einsatz, um die zugesetzten Straßeneinläufe und Kanäle zu reinigen. Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Waldaschaff mit 7 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Einsätze gab es in Bessenbach, Krombach, Laufach, Mainaschaff, Sailauf, und den Hösbacher Ortsteilen Wenighösbach und Winzenhohl wo ebenfalls Straßen überflutet und Keller vollgelaufen waren. In Mespelbrunn-Hessenthal drohte ein Hang abzurutschen, der von der Feuerwehr gesichert wurde. Der Pegelstand der Kahl hatte gegen 04.00 Uhr am Pegel Schöllkrippen die Hochwassermeldestufe 2 bereits überschritten und näherte sich der Meldestufe 3 (einzelne Überflutungen von Grundstücken und Kellern, sowie überörtlicher Straßen). Aufgrund der nachlassenden Regenfälle entspannte sich die Lage an der Kahl jedoch wieder.

Auch in Lohr (Kreis Main-Spessart) hielt das Unwetter die Feuerwehren auf Trab: Die unwetterartigen Regenfälle beschäftigten die Einsatzkräfte über sechs Stunden, insgesamt waren sechs Einsätze abzuarbreiten:

Auf der B 26 kurz nachdem Ortsausgang Lohr Richtung Rechtenbach war die Fahrbahn auf voller Breite durch eine Mure verschüttet. Ein Fluss aus Wasser, Schlamm und Gehölz floss koninuierlich aus dem Staatswald nach. Mit Schaufeln und Besen begannen die Feuerwehrkräfte bis zum Eintreffen des staatlichen Bauhofs die Fahrbahn halbseitig fahrbereit zu bekommen.Der Radlader des staatlichen Bauhofs begann dann, die abgegangene Mure abzutragen sowie den verstopften Kanal wieder abflussbereit zu bekommen. Der oberhalb verlaufende Waldweg wurde durch die abgehende Mure teilweise weggespült und weitere Teilstücke drohten abzubbrechen. Der hinzugezogene Sachverständige der Stadt Lohr veranlasste eine sofortige Sperrung des Weges. Zum Schluss wurde die Fahrbahn noch mit Wasser gereingigt und konnte an den Straßenbaulastträger übergeben werden. Bei den weiteren Einsätzen handelte es sich im wesentlichen um verschmutzte Fahrbahnen in Folge verstopfter Abflüsse sowie Straßenüberflutungen durch überlaufende Bäche. In der Eichenstraße wurde die Brücke über den "Rechtenbach" mit einer Sandsackbarriere geschützt und für den Verkehr gesperrt. Bei den restlichen Einsatzstellen konnte die Überflutung/Verschmutzung beseitigt werden, Warnschilder wurden gestellt.

Starkregen in der Nacht mit über 50 Litern Niederschlag pro Quadratmeter binnen zwölf Stunden sorgten am Samstagmorgen für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr in Rechtenbach im Ortsbereich und auf der Bundesstraße 26 (Kreis Main-Spessart). Keine 14 Stunden nachdem das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug in der Spessartgemeinde eingetroffen war, rückte es um 7:45 Uhr zu seinem ersten Einsatz aus. Einsatzschwerpunkte waren mit Schlamm und Schotter überflutete Straßen und Höfe im Auroraweg, Singrund und im Anwesen hinter dem neuen Bauhof. Ursache für die Überschwemmungen waren oftmals verstopfte Gräben im Wald oberhalb von Rechtenbach, die das Wasser unkontrolliert ins Tal laufen ließen. Nachdem das Bachbett die Wassermengen nicht mehr fassen konnte schossen die Fluten auch über den neuen Festplatz und spülten einen Stromkasten und einen Beleuchtungsmast frei. Auch in dem Bereich der B26 kam es zu Überflutungen: Zwischen Rechtenbach und dem Bischborner Hof rutschte die Böschung der kürzlich erneuerten Fahrbahn ab. An Wehren des Rechtenbachs musste der Bauhof mehrmals diese ausbaggern und von Treibgut befreien. Die Einsatzkräfte beseitigten mit Schaufel und Besen, teils mit Unterstützung des Bauhofbaggers das angeschwemmte Material. Die Feuerwehr Rechtenbach war mit 20 Mann für vier Stunden mit drei Einsatzfahrzeugen mit dem Bauhof Rechtenbach im Einsatz. Kreisbrandinspektor Andreas Schmitt und Bürgermeister Klaus Bartel machten sich ein Bild vor Ort. Jochen Kümmel

T. Rollmann (Kreisbrandmeister Aschaffenburg)

N. Penz (Einsatzleiter Feuerwehr Lohr)

Jochen Kümmel