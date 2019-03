Zu schnell auf A3 bei nasser Fahrbahn unterwegs: 21.000 Euro Schaden

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit schleudert Pkw-Fahrer in die Betonleitwand. Am Freitagmittag um 12:20 Uhr befuhr ein 57jähriger Cadillac-Fahrer die linke von drei Fahrspuren der BAB A3 in Fahrtrichtung Passau/Linz. Hierbei geriet sein Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte mit der Front zunächst in die linksseitige Betongleitwand, wurde von dort abgewiesen und schleuderte über alle drei Fahrstreifen nach rechts und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stillstand. Aufgrund aufgewirbelter Steine wurde die Windschutzscheibe eines Pkw im Gegenverkehr und die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Pkw beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 21.000 Euro geschätzt. Der Pkw Cadillac war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dazu musste der rechte Fahrstreifen für ca. 20 Minuten gesperrt werden. Aufgrund des erheblichen Verkehrsaufkommens kam es zu Rückstauungen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Weibersbrunn, A 3 Fahrtrichtung Passau/Linz. Bei einer Kontrolle von zwei Fahrzeuggespannen wurde festgestellt, dass die jeweiligen Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE waren.

Am Freitagmorgen gegen 08:15 Uhr wurde ein ausländisches Fahrzeuggespann einer Kontrolle unterzogen. Der 33jährige Fahrer war nur im Besitz der Fahrerlaubnisklasse B. Er führte allerdings ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Zugfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3.005 kg und einem Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 1.200 kg. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung konnte er seine Fahrt ohne den Anhänger fortsetzen. Der Halter des Anhängers und gleichzeitig Auftraggeber für die Überführung des Anhängers nach Ungarn wurde wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Der 42jährige war, wie sich später herausstellte, ebenfalls mit einem Fahrzeuggespann unterwegs, für welches er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse B96 bzw. BE hatte. Daher bekam der 42jährige auch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Nach dem Abkuppeln des Anhängers und Sicherstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I konnte auch dieser seine Fahrt ohne den Anhänger fortsetzen. Trotz eingehender Belehrung wurde der 42jährige noch in der darauffolgenden Nacht von der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen wieder mit selbigem Ergebnis kontrolliert. Er war erneut mit o.g. Fahrzeuggespann ohne die erforderliche Fahrerlaubnis angehalten worden. Der Anhänger wurde mit einer Parkkralle gesichert. Die Fahrerlaubnis der Klasse B berechtigt nur zum Führen eines Kraftfahrzeuges mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg mit einem Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 750 kg, wenn die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3.500 Kg nicht übersteigt.

Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach / mci