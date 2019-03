Geisterfahrer auf der B 469 bei Stockstadt unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.25 Uhr, befuhr ein silberner Kleinwagen die B 26 aus Richtung Babenhausen kommend. Das Fahrzeug befuhr zunächst die Auffahrt zur B 469 in Richtung Seligenstadt, schaltete im Auffahrtsbereich jedoch die Warnblinkanlage ein und wechselte auf die Gegenspur (Ausfahrtsspur). Anschließend folgte der Pkw der Ausfahrtsspur und fuhr als „Falschfahrer“ auf der Richtungsfahrbahn Seligenstadt der B 469 in Richtung Süden. Ein entgegenkommender Autofahrer erkannte die Situation, verlangsamte seine Fahrt und ordnete sich nach ganz rechts ein.

Des Weiteren fuhr im Auffahrtsbereich zur B 469, unmittelbar hinter dem silbernen Pkw, ein bisher unbekannter LKW, dessen Fahrer die Situation bemerkt haben muss. Dieser LKW-Fahrer sowie der Fahrer des Pkw, der sich ordnungsgemäß auf der B 469 nach ganz rechts einordnete, sowie eventuell weitere Zeugen oder Verkehrsteilnehmer die den Vorfall beobachteten oder sogar selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg, unter der Tel.-Nr. 06021/857-2230, in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht - geparkter Audi angefahren

Hösbach, OT Feldkahl. Am Freitagmorgen, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 08.00 Uhr, wurde in der Schimborner Straße ein geparkter Pkw Audi A 4 angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Fahrzeugteile des Unfallverursachers konnten an der Unfallstelle gesichert werden. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern.

Vorfahrt missachtet I

Großostheim, OT Pflaumheim. Am Freitagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, befuhr der Fahrer des Pkw Suzuki die Pflaumheimer Straße und wollte an der Kreuzung zur Großostheimer Straße nach links in diese einbiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw Toyota und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge wurden jedoch im Frontbereich beschädigt. Gesamtschaden circa 5.000 Euro.

Vorfahrt missachtet II

Goldbach. Ebenfalls am Freitagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, befuhr der Fahrer eines Audi Q 5 den Linsengraben und wollte an der Kreuzung zur Hauptstraße nach links in diese einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, von links kommenden Pkw Toyota und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Der Toyota war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gesamtschaden circa 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Pkw überschlagen Laufach. Am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, befuhr der 50-jährige Fahrer eines Pkw Citroen die B 26 von Lohr kommend in Richtung Laufach. Nach der Kreuzung Siebenwege geriet er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn in Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Glücklicherweise wurde der Fahrer dabei nicht verletzt. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr Laufach abgesichert. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Schaden circa 5.000 Euro.

Geparkter Pkw Mercedes angefahren - hoher Schaden

Aschaffenburg. Auf circa 20.000 Euro beläuft sich der Gesamtschaden eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag, gegen 07.40 Uhr, in der Staabstraße ereignet hatte. Die 25-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda geriet aus bisher noch nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie wurden im Frontbereich total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

Fehler beim Überholen - Pkw gegen Elektro-Leichtfahrzeug

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag, kurz nach 14.00 Uhr, befuhr die 28-jährige Fahrerin eines Pkw Audi A 3 die Mühlstraße und überholte ein Elektro-Leichtfahrzeug. Da sie jedoch nach dem Überholvorgang zu früh wieder einscherte, kollidierte sie mit dem Elektro-Leichtfahrzeug und beschädigte dieses im Frontbereich. Zusätzlich wurde das andere Fahrzeug noch gegen einen geparkten Pkw Peugeot gedrückt und zerkratzte dessen vordere Stahlfelge. Am Verursacherfahrzeug wurden die rechte hintere Felge, sowie die Heckstoßstange beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3.700 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unfallflucht - geparkter Kleintransporter angefahren

Aschaffenburg. Bereits am Donnerstagabend, kurz nach 20.00 Uhr, beschädigte der Fahrer eines 5-er BMW beim Ausparken auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hanauer Straße einen geparkten Mercedes Vito im rechten Frontbereich. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Da das Tankstellengelände videogesichert ist, dürfte der Unfallverursacher jedoch zu ermitteln sein.

Diebstahl von LKW- und Pkw-Reifen

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden aus dem Hinterhof einer Firma in der Auhofstraße mehrere LKW- und Autoreifen sowie vier Autoreifen-Komplettsätze auf Alufelgen entwendet. Es handelte sich hierbei um Alt- bzw. Gebrauchtreifen die vermutlich mit einem LKW oder einem größeren Sprinter abtransportiert wurden. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Quelle: Polizei Aschaffenburg / mci