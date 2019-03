Goldbach: Betrügerischer Schlüsseldienst verlangt horrenden Betrag

Der verständigte Schlüsseldienst verlangte für seine Hilfe einen viel zu hohen Betrag.

Sie konnte ihre Wohnungstüre nicht mehr aufschließen und wendete sich hilfesuchend an einen Schlüsselnotdienst. An der betreffenden Wohnung angekommen, wurde von diesem rasch das Schloss ausgetauscht. Gleich im Anschluss überreichte der Dienst eine Rechnung in Höhe von rund 1.300 €.

Die Kripo Aschaffenburg ermittelt in diesem Fall und hat bereits Hinweise auf den Täter. Falls weitere Personen in dieser Weise geschädigt sein sollten, können Sie sich unter der 06021/857-1732 melden.

Polizei Unterfranken/red