Haibach: Lastwagen geht in Flammen auf

Komplett ausgebrannt ist das Führerhaus eines Lastwagens am frühen Freitagmorgen. Um 6.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Haibach und Aschaffenburg zu dem Lasterbrand an der Kultur- und Sporthalle im Franz-Völker-Weg alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine massive Rauchentwicklung sichtbar. Als die Einsatzkräfte eintrafen stand das Führerhaus des Sattelzuges bereits lichterloh in flammen.

Aus bislang ungeklärten Gründen war es zu dem Brand gekommen, der sich auf das komplette Führerhaus ausgebreitet hatte. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht mehr verhindert werden, dass das Führerhaus komplett ausbrannte. Die Feuerwehren waren mit 7 Fahrzeugen und 35 Kräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vor Ort. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt.

rah/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg