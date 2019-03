Aschaffenburg: Unfallflucht im Parkhaus

Dieser stand im Parkhaus in der Löherstraße. Das Fahrzeug wurde am Heckstoßfänger verkratzt, sodass ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro entstand.

Ein unbekanntes Fahrzeug streifte am Mittwoch, zwischen 09.30 Uhr und 12.30 Uhr, einen Seat Leon. Dieser war am Fahrbahnrand in der Bollenwaldstraße abgestellt und weiß nun einen abgefahrenen linken Außenspiegel auf. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Hinweise zu einem der zwei flüchtigen Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht: Waldaschaff

Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte in der Zeit von Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 05.30 Uhr, eine Mauer und einen Metallzaun in der Lohrer Straße. An der Unfallörtlichkeit verblieben Bruchstücke des Rücklichts von dem flüchtigen Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Wildunfall: Großostheim

Am Mittwoch, gegen 19.20 Uhr, befuhr ein Suzuki die Kreisstraße AB 8 von Ringheim kommend in Fahrtrichtung Flugplatz. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von der Fahrzeugfront erfasst. Das Tier verstarb an der Unfallörtlichkeit. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Quelle: Polizei Aschaffenburg/red