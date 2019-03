Lasterfahrer unter Drogeneinfluss fährt viel zu schnell

Die Beamten konnten den Lkw, der von Würzburg kommend auf der A3 fuhr, an der Anschlussstelle Weibersbrunn einer Kontrolle unterziehen. Der 27jährige Slowake stand demnach erheblich unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Aus einer Getränkedose hatte er sich eine „Bong“ gebaut, um marihuanahaltige Produkte zu konsumieren, außerdem wurden amphetaminhaltige Tabletten und Pulver gefunden. Das Auslesen der Fahrzeugdaten bestätigte die Angaben des Mitteilers über die deutlich zu hohen Geschwindigkeiten. In der Spitze war der junge Mann in seinem Rausch mit bis zu 143 km/h gefahren. Er durfte selbstverständlich nicht mehr weiterfahren und musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Auffahrunfall im Berufsverkehr sorgt für kurze Sperrungen Gestern Abend gegen 18.15 Uhr befuhren 4 Autos die A3 bei Kleinostheim in Fahrtrichtung Frankfurt und wollten diese an der Anschlussstelle Aschaffenburg verlassen. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens kam es zu Stauungen. Die Fahrzeuge waren ordnungsgemäß auf dem Ausfahrtast zum Stehen gekommen. Ein weiterer Autofahrer übersah zunächst das Stauende und konnte deshalb nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Audifahrer hatte einen Tag vor seinem 54. Geburtstag leider kein Glück und konnte auch durch Ausweichen den Unfall nicht vermeiden. Er fuhr an allen Fahrzeugen rechts vorbei. Beim ersten erwischte er den Außenspiegel, die nächsten beiden beschädigte er an den Fahrzeugflanken und beim Letzten fuhr er versetzt aufs Heck auf. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Ein weiteres Fahrzeug musste ebenfalls abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme mussten der Verzögerungsstreifen und der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Außerdem wurde die Autobahn kurzfristig in Fahrtrichtung Frankfurt kurz komplett gesperrt.

Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/red