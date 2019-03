Unfall in Mainaschaff - E-Bike-Fahrerin stürzt - Autofahrer haut ab

E-Bike-Fahrerin stürzt in Mainaschaff Mainaschaff.

Am Samstag, gegen 10:30 Uhr, befuhr eine 37-jährige Fahrradfahrerin die Johann-Dahlem-Straße und fuhr in den Kreisverkehr bei der Industriestraße ein. Von Süden aus kommend fuhr ein Fahrzeug mit Anhänger ebenfalls in den Kreisverkehr ein, sodass die Radfahrerin abbremsen musste und hierdurch stürzte.

Der Wagen entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Ob der unbekannte Fahrzeugführer den Unfall wahrnahm ist noch unklar. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer leisteten der Dame erste Hilfe. Die E-Bike-Fahrerin, die zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm getragen hatte, wurde leicht verletzt und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Am Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht in Aschaffenburger Maximilianstraße

Aschaffenburg. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte am Montag im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr einen schwarzen VW Polo. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Maximilianstraße abgestellt. Nun weißt es Kratzspuren am Heck auf. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Aschaffenburg. Ein 76-Jähriger wurde am Montag, gegen 11:30 Uhr, in der Seidelstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Herr war mit einem Kleinkraftrad der Marke Ligier unterwegs. Die Beamten stellten hierbei fest, dass der Versicherungsschutz für den Roller nicht mehr gültig war. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Mann nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Roller in Aschaffenburger Steingasse gestohlen

Aschaffenburg. Im Zeitraum vom 01.02.2019 bis zum 08.03.2019 entwendete ein unbekannter Täter ein Kleinkraftrad der Marke Jinan. Das Fahrzeug war im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Steingasse abgestellt. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Diebstahl an einem Kraftfahrzeug

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter entwendete am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr die linke Außenspiegelverkleidung eines Hyundai. Dieser war in der Gailbacher Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall in Hösbach

Hösbach. Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, befuhr ein schwarzer Renault die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Rottenberg. Hierbei querte ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Golf verkratzt

Stockstadt. Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Sonntag, 21:00 Uhr, bis Montag, 12:30 Uhr, einen schwarzen VW Golf. Dieser war zur Tatzeit in der Maingasse abgestellt und weißt nun Kratzspuren an der rechten Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg