Gefälschter Führerschein - Spritmangel deckt Fahren ohne Fahrerlaubnis auf

Die beiden daneben stehenden Männer gaben an, dass das Fahrzeug aufgrund von Benzinmangel liegen geblieben war. Bei der Inaugenscheinnahme der ausgehändigten Dokumente des Fahrers wurde festgestellt, dass es sich bei dem übergebenen rumänischen Führerschein um eine Totalfälschung handelt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde mittels Sicherstellung des Schlüssels unterbunden, nachdem das Fahrzeug von der Autobahn geschleppt wurde.

Porsche auf nasser Fahrbahn zu schnell- mehrere Überschläge, Fahrer nur leicht verletzt

Gestern gegen 09.15 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus dem Ruhrpott die A3 bei Waldaschaff in Richtung Süden. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Betonleitwand. Von dieser wurde er abgewiesen und überschlug sich anschließend. Danach rutschte das Fahrzeug auf dem Dach nach rechts über alle drei Fahrstreifen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß stumpf gegen die Böschung und überschlug sich erneut. Nach ca. 150 Metern kam der Porsche letztendlich auf dem Seitenstreifen auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer konnte selbst aus dem Fahrzeug aussteigen, er ist nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt und zur weiteren Abklärung mittels Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Zur Unfallaufnahme musste zunächst die Fahrbahn komplett gesperrt werden, um Trümmerteile wegzuräumen. Danach wurde der Verkehr auf der linken von drei Fahrspuren an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Freiwillige Feuerwehr Waldaschaff und Hösbach unterstützten die Polizei vor Ort. Der Porsche musste als Totalschaden abgeschleppt werden.

Auch auf der Autobahn gibt es Ampeln, die es zu beachten gilt!

Seit gestern und in den kommenden Tagen werden in der „Einhausung“ auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg Ost und Hösbach diverse Revisionsarbeiten durchgeführt. Dazu müssen immer wieder kurzfristig einzelne Fahrstreifen durch die deutlich über Kopf sichtbaren X der Lichtsignalanlagen gesperrt werden. Diese Fahrstreifen dürfen dann NICHT befahren werden, auch dann nicht, wenn man aktuell keine Arbeiter oder sonstige Hindernisse auf diesen sieht. Sie können zum Aus/Auffahren an der Anschlussstelle Goldbach kurz gequert werden. Vor den Einhausungsportalen sind Ampeln angebracht, die im Falle einer Tunnelsperrung von gelb auf gelbrot auf rot schalten. Außerdem zeigen dann alle Lichtsignale über den einzelnen Spuren die rot gekreuzten Schrägbalken (X) Anschließend schließt sich die am Tunnelportal befindliche Schranke, um tatsächlich alle Fahrer vom Einfahren in die Einhausung abzuhalten. Gestern, kurz nach 14.20 Uhr übersah eine 53-jährige BMW-Fahrerin, die in Richtung Frankfurt unterwegs war, die Ampeln und Lichtsignale und erkannte die sich schließende Schranke zu spät, sodass sie gegen die Schranke prallte. Am Pkw und der Schranke entstanden Sachschaden.

Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/red