Mainaschaff: 19-Jähriger mit Haschisch und Amphetamin erwischt

Bei einer Nachschau konnten eine geringe Menge Haschisch und Amphetamin aufgefunden werden. Zudem wurde die Weiterfahrt unterbunden, da der 19-Jährige den Konsum eines Joints einräumte. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrsgeschehen

Wildunfall Am Samstag, gegen 18.45 Uhr, befuhr ein Peugeot die Findbergstraße von Haibach kommend in Fahrtrichtung Dörrmorsbach. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Das Reh starb an der Unfallörtlichkeit und verblieb am Straßengraben. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Kreis Aschaffenburg Verkehrsgeschehen Wildunfall Kleinostheim. Am Sonntag, gegen 19.15 Uhr, befuhr ein Audi A6 die Bundesstraße 8 in Richtung Karlstein. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst und getötet. Der Audi wies einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro auf.

Kriminalitätsgeschehen

Opel verkratzt Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 22.40 Uhr, bis Sonntag, 15.20 Uhr, einen schwarzen Opel Astra, der in der Bachgartenstraße abgestellt war. Bei der Beschädigung handelt es sich um einen Kratzer, der sich über die linke Fahrzeugseite zieht. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Diebstahl eines Kennzeichens Waldaschaff. Ein unbekannter Täter entwendete das vordere Kennzeichen eines Lasters. Das Fahrzeug der Marke Iveco war in der Zeit von Donnerstag, 13 Uhr, bis Montag, 6.15 Uhr, in der Höhenstraße abgestellt. Zurück blieb lediglich eine Leiste der Kennzeichenhalterung. Der Sachschaden beträgt rund 20 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.