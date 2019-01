Schlag ins Gesicht: Mann greift zwei Menschen in Damm an

Zunächst am Dienstag in der Antoniusstraße. Dort lief ein 19-Jähriger in Richtung Dyroffstraße, als ihm ein unbekannter Mann entgegen kam und ihn grundlos mit der flachen Hand ins Gesicht schlug, sodass dieser zu Boden stürzte und sich leicht an der Hand verletzte. Der Angreifer entfernte sich in unbekannte Richtung. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen im Schneidmühlweg. Dort war ein 9-jähriger Schüler auf dem Schulweg. Auf Höhe eines dortigen Spielplatzes konnte er zunächst beobachten, wie ein ihm nicht bekannter Mann eine junge Frau belästigte, welche ihn wiederum von sich wies und weiterging. Als der Schüler an dem Unbekannten vorbeikam, packte dieser den Jungen an der Jacke und schlug ihn gegen das Becken. Der Täter ließ jedoch eigenständig von dem Buben ab und entfernte sich in Richtung St-Josefs Kirche. Die Beschreibung des Mannes war in beiden Fällen ähnlich. Ob es sich jedoch tatsächlich um dieselbe Person handelt ist nicht gesichert. Der Mann wird als etwa 180 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er hatte einen schwarzen Bart und war mit einer dunklen Wollmütze, einer dunklen Jogginghose mit hellen Streifen, und einer dunklen Jacke / Kapuzenpulli bekleidet. Der Sachbearbeiter der Vorfälle suchen nun zum einen nach der unbekannten Dame aus dem Schneidmühlweg, welche unmittelbar Kontakt mit dem Herren hatte und nach weiteren Zeugen, die nähere Angaben zu dem Täter geben können. Die Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Handydiebstahl

Am Montag gegen 19:00 Uhr hatte eine 48-Jährige ihr Handy der Marke „Samsung“ in der Eisdiele in der City Galerie in der Goldbacher Straße zum Laden im Bereich der Toiletten liegen. Als sie die Eisdiele verließ, hat sie ihr weißes Mobiltelefon vergessen und bemerkte erst wenige Minuten später das Fehlen. Als sie zurückeilte, war das circa 200 Euro wertvolle Smartphone nicht mehr da. Der Verdacht richtet sich gegen ein junges Paar, welches sich ebenfalls in der Eisdiele und auch auf den Toiletten aufhielt. Die Dame war rund 160 Zentimeter groß, schlank und circa 25 Jahre alt. Ihr Begleiter wird auf etwa 165 Zentimeter geschätzt und rund 30 Jahre alt.

Schloss von Pkw-Türe verklebt

Ebenfalls nicht bekannt ist der Täter, welcher an einem VW das Schloss der Fahrertüre verklebt hat. Der blaue Polo stand zwischen Montag 20:30 Uhr und Dienstag 06:30 Uhr auf öffentlichen Verkehrsgrund in der Frankenstraße. Als der Besitzer am Dienstagmorgen seinen Wagen aufsperren wollte, bemerkte er den Schaden am Schloss. Die Schadenshöhe wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Pärchen oder einer anderen tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Ladendiebstahl endet in Polizeizelle

Ein Pärchen wurde am Dienstag um 14:25 Uhr von der Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäftes in der Goldbacher Straße beim Klauen erwischt. Eine 28-Jährige und ihr fünf Jahre älterer Begleiter nahmen sich mehrere Kleidungsstücke im Gesamtwert von rund 140 Euro, packten sie ihn ihre Taschen und unter ihre Jacken und wollten den Laden verlassen. Durch die Streife der Polizei konnte schließlich noch ein Einhandmesser in der Tasche der 28-Jährigen aufgefunden werden. Dies wurde sichergestellt und die entwendeten Kleidungsstücke an das Geschäft zurückgegeben. Der 33-Jährige zeigte sich im Zuge der Sachverhaltsaufnahme immer unkooperativer und wurde zunehmend aggressiv. Da zudem Beleidigungen gegen die Verkäuferin und schließlich auch gegen die Ordnungshüter fielen, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Als ihm das weitere Vorgehen erläutert wurde, fing er an lauthals herumzuschreien, versuchte sich gegen die Maßnahmen zu wehren und bäumte sich immer wieder gegen die Polizisten auf. Ihm wurden Hand- und Fußfesseln angelegt und er wurde in den Streifenwagen gesetzt. Während der Fahrt zur Dienstelle versuchte der festgenommene weiter die Kollegen zu beißen, zu bespucken und beleidigte diese. Zudem trat er so heftig gegen die Wand des Transportbusses, dass dieser eine Delle davon trug. Auch in der Zelle im Lorbeerweg ließ sein ungebührliches Verhalten nicht nach. Er warf Toilettenpapier und die Matratze durch die Gegend und urinierte auf den Boden. Eine Richterin bestätigte den Gewahrsam und der Widerständler musste die Nacht bei der Polizei verbringen. Er hat nun neben der Ladendiebstahlsanzeige noch weitere Anzeigen, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung, zu erwarten.

Beim Joint-Rauchen erwischt

Ein 29-Jähriger wurde am Dienstagabend um 21:30 Uhr im Bahnhofsgebäude in der Ludwigstraße von einer zivilen Streife der Aschaffenburger Polizei beim Rauchen eines Joints erwischt. Die verbotene Zigarette wurde sichergestellt und der junge Mann hat eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zu erwarten.

Kreis Aschaffenburg

Unfallflucht

Großostheim. Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Montag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr an einem geparkten Audi hängen geblieben und hat so an diesem einen Schaden im Bereich des linken Fahrzeughecks verursacht. Der schwarze A 4 stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Wenigumstädter Straße im Ortsteil Pflaumheim. Da an dem Audi fremder Lack gesichert werden konnte, geht der Sachbearbeiter davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein weißes Modell handelt. Die Höhe des Schadens an dem Audi wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem unbekannten, weißen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall

Großostheim. Zu einer Kollision zwischen einem BMW und einem Fuchs kam es am Mittwoch gegen 07:40 Uhr auf der Ortsentlastungsstraße. Der Pkw fuhr dort von Schaafheim kommend in Richtung Aschaffenburg, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Der Fuchs schleppte sich danach weiter. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Pkw gerät auf Gegenfahrbahn – Zeugen gesucht

Stockstadt. Eine 37-Jährige fuhr am Dienstag gegen 18:50 Uhr mit ihrem Pkw (Fabrikat nicht bekannt) auf der B 26 von Babenhausen kommend in Richtung Aschaffenburg. Kurz nach der Landesgrenze im bayerischen Gebiet kam ihr dann auf ihrer Spur ein Audi entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß mit diesem zu vermeiden musste die 37-Jährige stark abbremsen und wich nach rechts in den Grünstreifen aus. Der Audi-Fahrer ließ sich davon nicht beirren und setzte seine Fahrt in Richtung Babenhausen fort. Die Dame konnte jedoch das Kennzeichen ablesen und erkannte eindeutig einen Mann hinter dem Steuer. Der Sachbearbeiter, welcher bereits den Fahrer über das Kennzeichen ermitteln konnte, sucht nun nach weiteren Verkehrsteilnehmern, welche sich zur besagten Zeit ebenfalls auf der B 26 zwischen Babenhausen und Stockstadt befanden und weiteren Angeben zu dem Vorfall geben können. Der Audi soll nach Angaben der Mitteilerin ebenso noch weitere Pkws überholt haben. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Zwei Reifen an zwei Peugeot zerstochen

Großostheim. Je einen Reifen (Position nicht bekannt) an je einem Peugeot hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag 20:30 Uhr auf Mittwoch 07:05 Uhr zerstochen. Die zwei Pkws standen in der Zeit auf öffentlichen Verkehrsgrund im Amselweg. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den zwei Reifen beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg