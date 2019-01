Mit 2,4 Promille auf der Flucht vor der Polizei

Hösbach. Am Montagabend gegen 22:30 Uhr wurde der Polizei ein Seat mitgeteilt, welcher in Schlangenlinien auf der B26 von Goldbach kommend in Richtung Hösbach unterwegs war. Dieser kam immer wieder auf die linke Fahrspur und kollidierte fast mit einem entgegenkommenden, unbekannten Fahrzeug. Als der Seat an der Kreuzung zur Aschaffenburger Straße, dem sogenannten „Stachus“, angehalten werden sollte, gab der Fahrer Gas und bog nach der Überführung nach rechts auf die Autobahn in Richtung Würzburg ab.

Dort fuhr er ebenfalls in massiven Schlangenlinien und kam mehrmals in das rechte Bankett. Zu einer Gefährdung anderen Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn kam es glücklicherweise nicht. Der Seat konnte schließlich mit Unterstützung von zwei weiteren Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg und einer Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach an der Anschlussstelle nach Waldaschaff angehalten werden. Fahrer des Wagens war ein 42-Jähriger aus Baden-Württemberg, welcher eindeutig unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille.

Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Seat-Fahrer musste eine Streife in ein Krankenhaus begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nachdem ihm schließlich noch sein Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung ebenfalls abgenommen wurde, konnte er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Er hat nun mit einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol zu rechnen.

Die Sachbearbeiterin des Vorfalles sucht nun nach dem unbekannten WAgen, welcher dem Seat auf der B26 entgegenkam und es beinahe einen Unfall gab. Der Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Fahrraddiebstahl in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag 17:00 Uhr und Montag 14:00 Uhr ein Fahrrad der Marke „Focus“ gestohlen. Das schwarze Rad stand mit einem Schloss gesichert im frei zugänglichen Keller eines Mehrfamilienanwesens im Schneidmühlweg. Das Fahrrad im Wert von rund 500 Euro wurde samt Schloss und Helm gestohlen. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Auf frischer beim Schilder-Bemalen ertappt

Aschaffenburg. Eine zivile Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg hat am Montag gegen 16:20 Uhr einen 32-Jährigen dabei erwischt, wie er mit einem weißen Permanentmarker ein Verkehrszeichen in der Molkenbornstraße beschmierte. Der Täter schrieb auf das Schild (Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs) die Worte „Antifa Schwoie“. Die Beamten nahmen den 32-Jährigen, welcher völlig uneinsichtig und alkoholisiert (0,9 Promille) war, mit zur Dienststelle, wo er zunächst erkennungsdienstlich behandelt wurde. Da der Verdacht nahe lag, dass er für weitere ähnliche Sachbeschädigungen als Täter in Frage kommt, wurde nach Rücksprache mit einer Richterin die Durchsuchung seiner Wohnung nach möglichen Beweismitteln angeordnet. Dort konnten dann solche zwar nicht gefunden werden, jedoch fanden die Polizisten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Der 32-Jährige hat nun neben der Anzeige wegen der Sachbeschädigung noch eine weitere nach dem Betäubungsmittelgesetz zu erwarten.

Rauschgift sichergestellt

Aschaffenburg. Am Montagabend um 23:25 Uhr fiel einer Streife ein Opel ins Visier, welcher auf dem Parkplatz am Park Schönbusch in der Darmstädter Straße abgestellt war. Beim Herantreten an das Fahrzeug öffnete ein 31-Jähriger die Fahrertüre. Den Polizisten drang sofort der Geruch von Marihuana entgegen. Im Pkw fanden die Beamten zunächst einen aufgerauchten Joint in der Mittelkonsole und im weiteren Verlauf noch eine Dose mit einer geringen Menge des selbigen Rauschgifts. Außerdem konnten diverse Rauschgiftutensilien aufgefunden und sichergestellt werden. Um eine Fahrt unter Drogeneinfluss zu unterbinden, wurden die Opel-Schlüssel präventiv sichergestellt. Ob der 31-Jährige auch unter Drogeneinfluss auf den Parkplatz fuhr, konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Er hat nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zu erwarten.

Scheibe von Hoftor eingeschlagen

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag die Plexiglasscheibe eines Hoftores in der Uhlandstraße beschädigt. Der Täter warf einen Stein gegen die Scheibe, welche zu Bruch ging. Der Stein konnte vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden. Die Tatzeit kann der Bewohner des dazugehörigen Anwesens gegen 00:15 Uhr am Dienstagmorgen eingrenzen, da er zu dieser Zeit einen Schlag wahrnahm. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Roller-Fahrer kollidiert mit Verkehrsinsel

Großostheim. Ein 16-Jähriger war am Dienstag um 06:45 Uhr auf seinem Kleinkraftrad der Marke „Aprilla“ im Mittelweg im Ortsteil Ringheim unterwegs. Dort übersah er eine Verkehrsinsel und fuhr frontal gegen ein auf der Insel angebrachtes Verkehrszeichen. Durch den Unfall erlitt der 16-Jährige Schmerzen im Knie und wurde zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens an Roller und Verkehrszeichen wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Auffahrunfall nach Wildwechsel

Hösbach. Aufgrund von Wildschweinen, welche am Dienstag um 07:50 Uhr die Fahrbahn der Kreisstraße AB 22 querten, mussten drei Fahrzeuge abbremsen, um eine Kollision mit den Tieren zu vermeiden. Ein vierter Pkw, BMW erkannte die Situation zu spät und fuhr in den hintersten abbremsenden Pkw, Opel ein. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralles nach rechts in den Graben abgewiesen. Die anderen beiden Fahrzeuge blieben unberührt. Der 30-jährige BMW-Fahrer und der 20-jährige Opel-Fahrer blieben unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Pkw, welche beide abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf rund 5500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg