Gegen 8.30 Uhr war ein 79-jähriger VW-Fahrer in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff und der Kaupenbrücke kam der Rentner aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die Betonabtrennung und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Nach ersten Erkenntnissen blieb der Mann unverletzt. Rein vorsorglich wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW Golf ist schrottreif und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Waldaschaff konnte das Unfallfahrzeug vom linken Fahrstreifen auf die Standspur befördern, sodass sich der Verkehr nach rund 30 Minuten wieder normalisierte. rah/mci