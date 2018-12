Unfall am Feldkahler Berg: Mann verletzt

Gegen 12 Uhr war der 63-Jährige von Schimborn kommend in Richtung Hösbach unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung. Dort überschlug sich das Auto. Es blieb auf dem Dach liegen. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon. Er kam in ein Krankenhaus. Der Mitsubishi ist schrottreif und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Hösbach und Feldkahl/Rottenberg sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Zur Bergung des Unfallfahrzeuges war die Staatsstraße 2307 kurzzeitig voll gesperrt. Der Vekehrsunfalldienst der Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen. Ralf Hettler