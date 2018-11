Bargeld und Schmuck entwendet

Ein bislang unbekannter Täter drang zwischen dem 14.11.2018 und dem 28.11.2018 gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Haus in der Röntgenstraße ein. Im Anwesen durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen in allen Stockwerken auf der Suche nach Beute. Der Einbrecher konnte mit Bargeld und Schmuck der Hauseigentümer unerkannt entkommen, hinterließ zudem auch Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen zu dem Einbruch und bittet nun Zeugen, die innerhalb des Tatzeitraumes in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1731 zu melden.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkws

Zu einem Auffahrunfall, an welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren, kam es am Mittwoch um 13:15 Uhr auf der Darmstädter Straße. Dort fuhr ein 19-Jähriger in seinem BMW in stadtauswärtiger Richtung und übersah einen verkehrsbedingten Rückstau. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck eines VW auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralles auf den davor stehenden Daimler geschoben. Durch den Unfall erlitten der gleichaltrige Beifahrer im BMW und die 46-jährige VW-Fahrerin leichte Verletzungen. Sie wollten sich selbständig im Nachgang zu einem Arzt begeben. Der Unfallverursacher und der 63-jährige Daimler-Fahrer blieben unverletzt. Der BMW und der VW mussten abgeschleppt werden. Die Summe des gesamten Schadens an allen drei Pkws beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Gartenhäuschen

Ein unbekannter Täter wollte zwischen Samstag 16:00 Uhr und Mittwoch 10:00 Uhr in ein Gartenhäuschen einer Kleingartenanlage in der Unterhainstraße einsteigen. Um in die Hütte zu kommen, hat der ungebetene Gast ein Fenster aufgebrochen. Er kam jedoch nicht weit, da direkt vor dem Fenster ein großer Kühlschrank platziert war, so dass ein Einsteigen nicht möglich war. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zwei Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet

Bereits in der Woche von Sonntag, 18.11. bis Freitag 23.11 Uhr ist ein Fahrrad der Marke „Winora“ gestohlen worden. Dieses stand an einer Stange gesichert vor einem Hotel in der Löherstraße. Das blaue Rad war noch etwa 150 Euro wertvoll. Das zweite Fahrrad kam dann am Dienstagabend zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr weg. Dieses grüne Mountainbike der Marke „Cube“ stand ebenfalls mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert in der Spessartstraße.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Kleinostheim

Ein 19-Jähriger fuhr am Mittwoch um 07:35 Uhr in seinem Opel auf der B 8 in ortseinwärtiger Richtung. Hierbei erkannte er zu spät, dass der vorausfahrenden VW verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf dessen Heck auf. Der 30-Jährige VW-Fahrer erlitt dadurch Schmerzen im Genick und wollte sich selbständig im Anschluss an die Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung begeben. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Höhe des gesamten Schadens an beiden Pkw beläuft sich auf circa 3500 Euro.

Unfallflucht

Großostheim

Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Sonntag zwischen 12:00 Uhr und 19:50 Uhr an einem geparkten Peugeot hängen geblieben. Der rote Pkw stand in der Zeit auf einem öffentlichen Parkplatz in der Breite Straße und hatte am Abend einen frischen Schaden im Bereich der Fahrertüre. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Unfall im Begegnungsverkehr

Weibersbrunn

Am Mittwoch um 09:45 Uhr kam es auf der Kreisstraße AB 5 von Lohr kommend in Richtung Weibersbrunn zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr. Nach Aussage des VW-Fahrers kam der ihm entgegenkommende schwarzen Pkw zu weit auf seine Fahrspur. Es kam zur Spiegelberührung der zwei Fahrzeuge, wodurch an dem VW ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Der andere Pkw hielt nach dem Zusammenstoß nicht an und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Ein Kennzeichen oder ein Fabrikat ist nicht bekannt.

Zeugen, die weiteren Hinweise zu einem der beiden unbekannten Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Wildunfall

Bessenbach

Zu einer Kollision zwischen einem Audi und einem Reh kam es am Mittwoch um 05:45 Uhr auf der Staatsstraße 2307. Hier lief eine ganze Horde auf die Fahrbahn. Das letzte Tier wurde vom Audi erwischt, wodurch an diesem ein Schaden in geschätzter Höhe von rund 200 Euro entstand. Über den Verbleib des Rehes ist nichts bekannt.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Mespelbrunn

Ein VW wurde am Mittwoch kurz nach 17:00 Uhr von einer Streife der Bereitschaftspolizei Würzburg, welche zur Unterstützung der Aschaffenburger Polizei im Bereich unterwegs waren, in der Hauptstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle führten die Beamten auch einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem 40-jährigen Fahrer durch. Da dieser einen Wert von rund 0,6 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt unterbunden, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der VW-Fahrer musste die Polizisten auf die Aschaffenburger Dienststelle begleiten. Diese konnte er jedoch nach der Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtestes wieder verlassen. Er hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Richtige Motorradkleidung ist von Vorteil

Lkr. Aschaffenburg / Lkr. Miltenberg

Dass es nicht nur ein hoher Sicherheitsaspekt ist, sich richtig auf einem Kraftrad zu kleiden, hat nun ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg bewiesen. Dieser wurde bereits im August auf seinem Zweirad im Landkreis Miltenberg geblitzt. Er war mit satten 92 statt mit erlaubten 50 Kilometern pro Stunde unterwegs. Auf dem Foto war trotz Helm eindeutig eine männliche Person zu erkennen. Nach Zusenden des Anhörbogens an den Halter der Maschine, versuchte sich dieser mit Ausreden aus der Affäre zu ziehen. Dies half jedoch alles nichts, denn die Tätowierungen auf seinen Armen haben ihn verraten. Der junge Mann trug nämlich bei seiner rasanten Fahrt lediglich ein kurzes T-Shirt. Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Aschaffenburg, welcher die Ermittlungen auf Grund des Wohnortes übertragen bekam, musste nur die Tattoos auf dem „Blitzerfoto“ mit denen auf den Armen des Halters vergleichen und das Ergebnis war klar.

Der 36-Jährige hat sich somit durch das Nichttragen von angepasster Motorradkleidung nicht nur in eine große Gefahr bei möglichen Unfällen begeben, sondern dadurch auch die Arbeit der Polizei um einen Großteil erleichtert. Im Zuge der Ermittlungen kam außerdem noch zum Vorschein, dass der Motorradfahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er hätte somit an dem besagten Tag im Sommer überhaupt nicht mit seiner Maschine unterwegs sein dürfen. Den jungen Mann erwartet nun neben dem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren noch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Felgenabdeckung gestohlen

Mainaschaff

Ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstag 18:30 Uhr und Mittwoch 14:00 Uhr alle vier Abdeckungen der Felgen eines Mercedes gestohlen. Der blaue Pkw stand in der Zeit im Hof eines Mehrfamilienanwesens in der Fritz-Haber-Straße. Die Abdeckungen hatten einen Wert von circa 60 Euro.

Fahrraddiebstahl

Stockstadt

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 16:35 Uhr und 16:50 Uhr ein Rad der Marke „Bulls“ gestohlen. Das schwarz-grüne Mountainbike stand für die rund 20 Minuten unversperrt an einem Fahrradständer in der Taunusstraße. Es war etwa 700 Euro wertvoll.

Pkw-Anhänger gestohlen

Heigenbrücken

Zwischen Mittwoch 10:00 Uhr und Donnerstag 05:00 Uhr hat ein unbekannter Täter einen Pkw-Anhänger der Marke „Saris“ gestohlen. Der Anhänger stand in der Zeit im Hof eines Anwesens in der Marienstraße. In diesem lagen außerdem noch eine Alu-Leiter und eine Kettensäge, welche ebenfalls mit gestohlen wurden. Die entwendeten Sachen hatten einen Wert von rund 3300 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

