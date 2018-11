Die Hyundai-Fahrerin kam dann aus unbekannter Ursache zu weit auf die Gegenfahrspur, erkannte in der Dämmerung den Radler zu spät und kollidierte mit dem entgegenkommenden 46-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte auf die Fahrbahn und zog sich eine leichte Verletzung am Knie zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nach seinen Angaben nicht notwendig. Der Gesamtschaden an Auto und Fahrrad wird auf circa 1400 Euro geschätzt.

Glasscheibe an Schaukasten beschädigt

Zwischen Samstag 18:00 Uhr und Dienstag 08:00 Uhr hat ein unbekannter Täter die Glasscheibe eines Schaukastens der Stadt Aschaffenburg eingeschlagen. Der Schaukasten befindet sich in der Behlenstraße. Die Summe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Handy und Ausweis aus Jackentasche gestohlen

Ein unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr ein Smartphone und einen Personalausweis gestohlen. Diese befanden sich in der Jackentasche einer 22-Jährigen, welche sich in einer Diskothek in der Heinsestraße aufhielt. Das schwarze Handy der Marke „Samsung“ hatte einen Wert von etwa 400 Euro.

Autoreifen platt gestochen

Am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 22:15 Uhr wurden an einem Renault alle vier Reifen zerstochen. Der graue „Kangoo“ stand in der Christian-Schad-Straße. Die Summe des Sachschadens an den Rädern liegt bei etwa 500 Euro.

Fahrraddiebstahl

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat am Montagabend gegen 18:30 Uhr ein E-Bike der Marke „Giant“ gestohlen. Das rund 3500 Euro wertvolle schwarz-weiße Fahrrad war für nur wenige Augenblicke unverschlossen vor einem Wettbüro in der Würzburger Straße abgestellt.

Sachbeschädigung auf Baustelle

Zwischen Montag 16:30 Uhr und Dienstag 06:00 Uhr hat ein unbekannter Täter die Beleuchtungseinrichtung einer Baustelle abgerissen und zum Teil verbogen. Die Baustelle befindet sich unterhalb der Ebertbrücke im Bereich des Schlotfegergrundes. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zwei Unfallfluchten im Landkreis Johannesberg. /Heigenbrücken.

Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Freitag 00:00 Uhr und Samstag 09:00 Uhr an einem geparkten VW hängen geblieben. Der blaue Passat stand in der Zeit am Fahrbahnrand am Sportplatz im Ortsteil Oberafferbach. Der Sachschaden am rechten Außenspiegel und vorderen Kotflügel beläuft sich auf rund 1500 Euro. Ebenfalls nicht bekannt ist das Verursacherfahrzeug eines weiteren Unfalls im Stadtweg im Ortsteil Jakobsthal. Hier wurde die Regenrinne an der Garage eines dortigen Anwesens beschädigt. Die Summe des Sachschadens hier liegt bei circa 600 Euro.

Zwei Wildunfälle im Landkreis Weibersbrunn. / Stockstadt a. Main.

Zu einer Kollision zwischen einem BMW und einem Wildschwein kam es am Montag um 17:10 Uhr auf der Staatsstraße 2312 zwischen Bischbrunn und Rohrbrunn. Die Wildsau verschwand im Anschluss wieder im Wald. An dem Auto entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von etwa 5000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Noch fahrbereit war der Sattelzug, mit welchem am Dienstagmorgen um 04:00 Uhr dann auf der B 469 bei Stockstadt ein Reh kollidierte. Das Tier überlebte den Unfall nicht. An der Sattelzugmaschine entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Goldbach. Am Montagabend gegen 22:30 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg An der Lache ein Hyundai ins Visier, da dieser eine sehr unsichere Fahrweise zu Tage legte. Als er schließlich den Kreisverkehr an der Bahnhofstraße passierte kam er immer wieder gegen den Randstein. Der Wagen fuhr schließlich auf die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt auf und konnte erst am Parkplatz Strietwald einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem 60-jährigen Fahrer konnte schließlich Alkohol in der Atemluft festgestellt werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Herr musste die Streife auf die Dienststelle begleiten. Dort wurde durch einen Arzt eine Blutprobe von dem Fahrer genommen, wonach dieser im Anschluss die Polizeiinspektion wieder verlassen konnte. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Zudem hat er mit einem Entzug seiner Fahrerlaubnis zu rechnen.

Einbruch in Vereinsheim

Heinrichsthal. Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Sonntag 22:00 Uhr auf Montag 06:00 Uhr in das Vereinsheim des Sportvereins Heinrichsthal in der Hauptstraße eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelte der ungebetene Gast mit brachialer Gewalt die beiden hintereinanderliegenden Türen auf.

Aus dem Vereinsheim wurden schließlich ein Decken-Beamer, ein Laptop, sowie eine Geldkassette mit einer bisher noch unbekannten Menge Bargeld, entwendet. Die Kassette befand sich in einem Tresor, welchen der Einbrecher ebenfalls mit Gewalt öffnete. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.