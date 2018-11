Autofahrer schrammt sich durch Aschaffenburg-Damm

Stadt Aschaffenburg

Ohne Führerschein und mit zu viel Alkohol im Blut Unfall gebaut

Am Donnerstag um 14:42 Uhr fiel ein Mercedes mehreren Verkehrsteilnehmern im Stadtteil Damm auf, da dieser zunächst gegen ein Gerüst und im weiteren Verlauf noch gegen mindestens ein gepartes Auto fuhr. Der Unfall-Wagen konnte schließlich durch eine Streife der Aschaffenburger Polizei in der Boppstraße angehalten und kontrolliert werden.

Als die Beamten die Türe des Wagens öffneten, schlug ihnen sofort ein massiver Alkohol-Geruch entgegen. Der 37-jährige Fahrer war jedoch nicht mehr in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Da aber auf Grund seines Verhaltens eindeutig feststand, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und er musste die Streife auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Da der Daimler-Fahrer wegen seiner starken Alkoholisierung absolut nicht mehr Herr seiner Sinne war, konnte er im Anschluss nicht entlassen werden.

Er musste zunächst einige Stunden in Polizeigewahrsam bleiben und konnte in einer Gewahrsamszelle seinen Rausch ausschlafen, ehe er in den Abendstunden nach Hause entlassen werden konnte. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter außerdem fest, dass es sich bei dem Mann um einen „alten Bekannten“ handelte. Ihm haben sie nämlich erst vor wenigen Wochen den Führerschein wegen Trunkenheit im Verkehr abgenommen. Der bisher festgestellte Schaden an den beiden Pkw und dem Gerüst beläuft sich auf rund 3700 Euro. Der 37-Jährige hat nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

Radfahrer stürzt und verletzt sich

Ein 28-Jähriger ist am Donnerstag um 16:45 Uhr mit seinem Rad im Schneidmühlweg unterwegs gewesen. Dort kam er dann auf Grund eines Bremsfehlers ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich im Bereich des Gesichtes mehrere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Rad entstand ein minimaler Sachschaden.

Auffahrunfall in der Schönbornstraße - Mann leicht verletzt

Ein 40-Jähriger fuhr am Freitagmorgen um 10 Uhr in seinem Mercedes-Lastwagen auf der Schönbornstraße in stadteinwärtiger Richtung. An der Ampel geregelten Kreuzung zur Weichertstraße übersah er den Rückstau vor dem Rotlicht zu spät und fuhr dem vor ihm abbremsenden Opel, hinten auf. Die 29-jährige Opel-Fahrerin blieb unverletzt. Der Unfallverursacher wurde mit einem HWS-Trauma in ein Krankenhaus gebracht. Sein Lkw musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens an beiden Fahrzeugen liegt bei rund 8000 Euro.

Unfallflucht in der Breslauer Straße

Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Freitag zwischen 07:30 Uhr und 10:00 Uhr an einem geparkten Mitsubishi hängen geblieben. Der weiße „Space Star“ stand am Vormittag auf einem öffentlichen Parkplatz neben einer Tiefgarage in der Breslauer Straße. Der frische Schaden befindet sich im Bereich der hinteren, rechten Stoßstange. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Ein Renault wurde am frühen Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr in der Großostheimer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei dem 22-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und er musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Renault-Fahrer konnte im Anschluss nach Hause entlassen werden. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und einem Entzug seiner Fahrerlaubnis zu rechnen.

Drei Fahrraddiebstähle im Aschaffenburger Stadtgebiet

Zwischen Dienstag 07:30 Uhr und Mittwoch 20:00 Uhr wurde ein Rad der Marke „RSF“ gestohlen. Dieses schwarze Fahrrad stand unverschlossen auf einem Fahrradabstellplatz in der Wilhelmstraße. Verschlossen hingegen war das zweite Rad, welches zwischen Mittwoch 17:30 Uhr und Donnerstag 07:30 Uhr von ebenfalls einem unbekannten Täter gestohlen wurde. Dieses weiß-graue Fahrrad der Marke „Cube“ war in der Tiefgarage eines Mehrfamilienanwesens in der Schillerstraße abgestellt. Zu einem dritten Fahrraddiebstahl kam es schließlich im Zeitraum zwischen Dienstag 19:30 Uhr und Donnerstag 08:00 Uhr. In dieser Zeit wurde ein Fahrrad der Marke „Urbike“ gestohlen. Das schwarz-neongrüne Fahrrad stand mit einem Abus-Schloss an einem Fahrradständer gesichert vor dem Rathaus in der Dalbergstraße. Die drei Räder hatten einen Wert von insgesamt rund 1000 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Beute nach Diebestour in der City-Galerie versteckt

Genau hingesehen hat am Donnerstagnachmittag gegen 15:10 Uhr der Ladendetektiv eines Kaufhauses in der City-Galerie in der Goldbacher Straße. Dieser konnte einen 52-Jährigen dabei beobachten, wie er zwei hochwertige Parfums im Wert von rund 200 Euro an sich nahm, diese versteckt vor sich hielt und ohne zu bezahlen den Laden verließ. Der Detektiv verlor den Dieb jedoch zunächst aus den Augen. Als er ihn wenige Minuten später wieder entdeckte, hielt er ihn fest und verständigte die Polizei. Die Beute hatte der 52-Jährige jedoch zwischenzeitlich versteckt. Über sein Versteck wollte er aber weder bei dem Detektiv, noch bei der Polizei Angaben machen. Dieses konnte auch trotz intensiver Suche nicht aufgetan werden. Gegen den Mann wird nun wegen Ladendiebstahl ermittelt.

Kreis Aschaffenburg

Zwei Wildunfälle in Laufach und in Weibersbrunn

Laufach. / Weibersbrunn. Am Donnerstagabend kam es im Landkreis mal wieder zu zwei Unfällen mit Wildtieren. Zunächst gegen 19:45 Uhr auf der B 26 kurz nach Hain i. Spessart. Hier fuhr ein VW in Richtung Lohr, als ein unbekanntes Tier auf die Fahrbahn lief und mit dem Pkw kollidierte. Es sprang danach unerkannt zurück in den Wald. Der Sachschaden am VW liegt bei rund 2500 Euro. Etwa 1500 Euro hoch ist der Schaden an einem BMW, welcher dann gegen 21:45 Uhr auf der Staatsstraße 2308 bei Weibersbrunn mit einem Hasen zusammenprallte. In diesem Fall verstarb das Tier.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg