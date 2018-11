Pkw fährt auf Motorrad auf: 23-Jähriger leicht verletzt

Am Freitag gegen 16.40 Uhr fuhr der 23-jähriger Motorradfahrer auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Engländerstraße. Während der Fahrt musste er verkehrsbedingt halten, was eine nachfahrende 31-jährige Verkehrsteilnehmerin in ihrem Ford übersah. Sie fuhr auf das Heck des Kraftrades auf und der Motorradfahrer stürzte durch die Wucht des Aufpralls. Er erlitt hierbei nur leichtere Verletzungen. Durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst wurde der Verletzte anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden mit einem Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro nicht unerheblich beschädigt. Gegen die Pkw-Fahrerin wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Pkw beschädigt und anschließend geflüchtet

Aschaffenburg. Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich in der Hauptstraße in Aschaffenburg. Hier wurde in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag der BMW einer 27-jährigen Frau angefahren und beschädigt. Durch den Zusammenstoß wurde die Stoßstange vorne rechts zerkratzt, womit ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstand. Der Verursacher kam seinen gesetzlichen Pflichten nicht nach, weshalb nun Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt werden.

Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Pkw mutwillig zerkratzt

Aschaffenburg. Ein 48-Jähriger Mann aus Aschaffenburg parkte seinen schwarzen Pkw Audi Q5 am Donnerstag in der Zeit zwischen 14 Uhr und 22.30 Uhr in der Braunstraße in Aschaffenburg. Nachdem er zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er an der vorderen linken und an der hinteren rechten Seite jeweils tiefe Kratzer von 120 cm Länge feststellen. Der entstandene Schaden wird hier auf 2000 Euro beziffert.

Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Ladendiebstahl

Aschaffenburg. Am Freitag um 17.45 Uhr entwendete ein 42-jähriger Aschaffenburger aus einem Großhandelsmarkt in der Neuen Glattbacher Straße zwei Stangen Zigaretten im Wert von 128 Euro. Dies konnte durch einen 44-jährigen Verkäufer beobachtet werden, der den Täter stellte. Die weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg ergaben, dass der Tatverdächtige bereits gegen 14 Uhr in demselben Markt eine Sporttasche im Wert von 30 € gestohlen hatte. Gegen den Tatverdächtigen wird nun in zwei Fällen des Diebstahls ermittelt.

Fahrraddiebstahl

Aschaffenburg. Am Freitag um 18.30 Uhr versperrte ein 34-Jähriger sein rotes BMC Racing Rad in der Langen Straße an einem Fahrradständer. Als er gegen 19.45 Uhr zurückkehrte, war nur noch sein beschädigtes Schloss vorhanden. Der Schaden beträgt 1300 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet (1)

Stockstadt. Am Freitag gegen 7-30 Uhr parkte ein 44-Jähriger seinen schwarzen 1er BMW in der Schulstraße auf dem Parkplatz der dortigen Schule. Als er gegen 9.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein linker Heckstoßfänger zahlreiche Abriebspuren/Kratzer aufwies. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet (2)

Kleinostheim. Am Freitag zwischen 5.40 Uhr und 16.20 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen auf der Bahnhofstraße geparkten weißen Seat Ibiza. Es entstanden mehrere Lackkratzer an der linken Frontstoßstange. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Aufgrund dessen ermittelt die Polizeiinspektionen Aschaffenburg wegen Verkehrsunfallflucht.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Pkw angefahren

Stockstadt. Am Freitag parkte eine 64-jährige Frau ihren Pkw Hyundai in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Taunusstraße. Nachdem die Dame zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Unfallschaden am linken Außenspiegel sowie am linken Radkasten feststellen. Der Sachschaden wird hier auf rund 1000 Euro beziffert. Da sich der Unfallverursacher entfernte ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, wird nun ein Ermittlungsverfahren durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt.

Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

