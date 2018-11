Betrunkene, Unfälle, ... - Die Polizeimeldungen aus Stadt/Kreis Aschaffenburg

Stadt Aschaffenburg

Mehrere Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet Aschaffenburg

Am Samstag, um 00:59 Uhr wurde in der Schloßgasse ein 65-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte die Streifenbesatzung deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der 65-Jährige nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Das Kleinkraftrad wurde verkehrssicher abgestellt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bei dem 65-jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Um 02:03 Uhr, wurde in der Schweinheimer Straße eine 57-jährige mit ihrem BMW einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Da sich der gemessene Alkoholwert noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit befand, erwartet die 57-Jährige nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Um 02:20 Uhr, wurde in der Goldbacher Straße ein 29-jähriger mit seinem Mazda einer Kontrolle unterzogen. Auch bei diesem konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, einen Wert im Ordnungswidrigkeitenbereich. Den 29-jährigen erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Kreis Aschaffenburg

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Stockstadt. Am Donnerstag gegen 09 Uhr, stellte eine 56-jährige ihren Chevrolet auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Taunusstraße ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie eine Beschädigung im Bereich der linken hinteren Stoßstange fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer war offensichtlich beim Ausparken an das Fahrzeug der 56-jährigen gestoßen und hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne der Geschädigten oder der Polizei seine Unfallbeteiligung zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrrad entwendet

Großostheim. Im Zeitraum von Donnerstag, 08.11.2018. 19:00 Uhr bis Freitag, 09.11.2018, 07:00, wurde aus einem Schuppen in der Danziger Straße ein Fahrrad entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 470,- Euro.

