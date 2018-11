Unfall auf der Schönbornstraße - wer hatte Rot?

Gegen 19 Uhr bog eine Opel-Fahrerin von Glattbach kommend an der Kreuzung Schönbornstraße/Neue Glattbacher Straße nach links in Richtung Goldbach ab. Zeitgleich kam ein Renault-Fahrer vom Stadtring her und wollte die Kreuzung Richtung Glattbach queren. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Wagen und kamen am Fahrbahnrand zum Stehen. Die Fahrerin des Opel erlitt leichte Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Die Kreuzung war für rund eine Stunde teilweise gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Einer der beiden Fahrzeuglenker muss wohl die Kreuzung mit seinem Wagen bei roter Ampel passiert haben. Wer von beiden dies war, war am Abend noch ungeklärt. Da widersprüchliche Aussagen vorliegen, bittet die Polizei Unfallzeugen, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/8570 in Verbindung zu setzen. Ralf Hettler