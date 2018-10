Erpressung nach Online-Sex in der Region

Er onanierte vor laufender Web-Cam – seine Chatpartnerin drohte, das zu veröffentlichen. Was einem 37-jährigen Kleinostheimer (Kreis Aschaffenburg) in der Nacht auf Mittwoch passierte, ist laut Polizei Unterfranken derzeit eine verbreitete Masche. Die Frau, die den den Mann auf Facebook zum Sex überredet hatte, forderte danach 5000 Euro. Dieser ließ sich nicht auf die sogenannte Sextortion ein und erstattete Anzeige. Vor ähnlichen Erpressungsversuchen warnt die Polizei Marktheidenfeld: An mehrere Adressaten im Main-Spessart-Kreis gingen E-Mails, in denen ein Unbekannter Geld forderte. Er behauptete, Videos von sexuellen Handlungen der Empfänger vor dem Computer zu haben. Diese würde er gegen Bezahlung geheimhalten. Laut den Ermittlern ließ sich niemand darauf ein. ves

Info: "Sexting" und "Sextortion"

Als "Sexting" wird das Schreiben und Versenden von sexuell eindeutigen Nachrichten (z.B. Text, Bilder und Videos) vor allem über Messenger-Dienste bezeichnet. Täter nutzen "Sexting" auch als Masche, um ihre Opfer mit der Drohung der Veröffentlichung von Intimfotos oder Videos zu erpressen.

Der Begriff "Sextortion" setzt sich aus den englischen Wörtern Sex und Extortion - Erpressung - zusammen. Die Betrüger bringen ihre Opfer dazu, sich vor der Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Anschließend erpressen sie ihre gutgläubigen Chatpartner mit Videoaufzeichnungen.

vd/Polizei Unterfranken