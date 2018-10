Am Sonntag, in der Zeit zwischen 3 Uhr und 4 Uhr am frühen Morgen, wurde einem 19-jährigen Fahrzeugbesitzer von einem 23-jährigen Bekannten in der Wohnung der Fahrzeugschlüssel entwendet. Anschließend entfernte sich der Dieb offensichtlich mit einem schwarzen BMW, 7er-Serie, AB-GC 107. Das Fahrzeug ist bisher nicht aufgetaucht und wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der Zeitwert des BMW beträgt aufgrund seines Alters nur noch etwa 5.000 Euro.

Kreis Aschaffenburg

Rechts-vor-Links-Unfall

Kleinostheim. Am Sonntag, um 14 Uhr, befuhr eine 29-Jährige mit ihrem Pkw Opel die Hörsteiner Straße in Richtung Waldstadt. Zeitgleich befuhr ein 58-Jähriger mit einem VW Passat die Friedensstraße in Richtung Kardinal-Faulhaber-Straße. Im Kreuzungsbereich gilt die Vorfahrtsregelung „Rechts-vor-Links“. Die Opel-Fahrerin missachtete die Vorfahrt des VWs, worauf es zur Kollision kam. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von cirka 10.000 Euro.

Unter Drogeneinfluss mit Moped gestürzt

Mainaschaff. Am Sonntag, um 16 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Behringstraße in Richtung Mittelweg. Hierbei stürzte er aus unbekannter Ursache und renkte sich dabei die linke Schulter aus. Bei der Unfallaufnahme entdeckten Polizeibeamte eine geringe Menge Betäubungsmittel und im Helmfach des Zweirades eine Schreckschusspistole. Am Moped entstand ein Sachschaden von 250 Euro, die Ermittlungen dauern noch an.

Unfall wegen nicht angepasster Geschwindigkeit

Dammbach. Am Sonntag, um 23 Uhr, befuhr eine 21-Jährige die Staatsstraße 2317 von Rohrbrunn kommend in Richtung Dammbach mit ihrem Pkw Peugeot. In einer Rechtskurve kam sie durch ihre zu schnelle Fahrt nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch und überschlug sich im Anschluss mit dem Pkw. Sie blieb unverletzt, am Auto entstand ein Totalschaden von cirka 8.000 Euro.

Firmeneinbruch

Sailauf. In der Zeit von Samstag, 18 Uhr bis Sonntag, 08:30 Uhr wurde von einem unbekannten Täter in eine Biogasanlage in der Straße "Am Steigerer Weg" eingebrochen. Am Tatort wurde erheblicher Sachschaden in Höhe von cirka 1.000 Euro angerichtet, außerdem verschwand ein Laptop für etwa 2.000 Euro.

Hinweise auf den unbekannten Einbrecher erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Quelle: Polizei Aschaffenburg