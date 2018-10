A3 bei Waldaschaff - Auto überschlägt sich, drei Verletzte

Gegen 10.30 Uhr war ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes AMG auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Kaupenbrücke geriet er aus noch ungeklärten Gründen links ins Bankett und verlor die Kontrolle über sein Auto. In Folge dessen kollidierte er mit einem in der mittleren Spur fahrenden Mercedes, der darauf nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der zweite Mercedes überschlug sich mehrfach im Grünstreifen und blieb schließlich auf der Standspur stehen. Der Unfallverursacher konnte auch auf der Standspur anhalten.

Während der 25-jährige mit leichten Verletzungen nur ambulant behandelt werden musste, kamen der Fahrer und eine Mitfahrerin des zweiten Mercedes ins Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die Strecke mehrfach gesperrt werden. Die Feuerwehr Waldaschaff, Feuerwehr Weibersbrunn und das THW Alzenau haben die Unfallstelle geräumt.

Erste Schätzungen des Sachschadens beträgt laut Polizei rund 100.000 Euro.

Wir berichten weiter.

rah/kick