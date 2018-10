Hungriger Einbrecher klaut Konserven und Studentenfutter

Der Eigentümer musste am Freitag feststellen, dass es einem Einbrecher nach mehreren Versuchen gelang ein Fenster aufzuhebeln und so in sein Gartenhaus einzusteigen. Dort entwendete er mehrere Plastikflaschen mit Erfrischungsgetränken und diverse Konservendosen. Möglicherweise aufgrund der anstrengenden Tatbegehung öffnete und verspeiste der noch unbekannte Täter eine ebenfalls am Tatort befindliche Packung „Studentenfutter“. Lediglich Bier und Sekt blieben in dem Objekt unangetastet, dies dürfte allerdings dem Grundstückseigentümer bei einem entstanden Schaden von über 100 Euro auch an den beschädigten Fenstern, nur wenig Trost bereiten.



Mofa-Roller unter Alkoholeinfluss geführt

Aschaffenburg. Bei einer am Freitag, gegen 17:15 Uhr, in der Lange Straße durchgeführten Verkehrskontrolle konnten die Beamten Auffälligkeiten beim 55-jährigen Führer eines Mofa-Rollers feststellen. Dieser stand mit mehr als zwei Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Aufgrund des Verdachtes einer Verkehrsstraftat wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und der Schlüssel seines Fahrzeugs sichergestellt.

Rechts vor Links missachtet

Aschaffenburg. Zu einem Vorfahrtsunfall kam es am Freitag, gegen 17:45 Uhr, als ein Fahrzeugführer mit seinem Fiat von der Goethestraße kommend in den Wittelsbacherring einfahren wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes-Fahrers und touchierte dessen linke Fahrzeugseite. Besonders ärgerlich ist für den Besitzer der Schadens am Mercedes in Höhe von mehreren tausend Euro, da das Fahrzeug aufgrund seines Alters von 27 Jahren kurz vor dem Oldtimer-Status steht. Den Unfallverursacher selbst erwartet aufgrund der Vorfahrtsmissachtung ein entsprechendes Bußgeld.



Fahrraddiebstähle im Stadtteil Damm

Aschaffenburg. Nachträglich bei der Polizei angezeigt wurden zwei Fahrraddiebstähle, die sich vom 12.10. bis 15.10.2018 im Stadtteil Damm ereigneten. Zunächst wurde am Freitag, den 12.10.2018, aus einem Hof in der Kupfergasse ein unverschlossenes schwarzes Rad entwendet. Am vergangenen Wochenende kam es dann zu einem weiteren Diebstahl eines orangenen Mountainbikes, dass mit einem Schloss gesichert auf dem FOS/BOS-Gelände in der Ottostraße abgestellt war. Ob die beiden Fälle in Zusammenhang stehen bedarf der weiteren Ermittlung des bzw. der noch unbekannten Täter.

Rauschgift durch Polizeibeamten in Ausbildung festgestellt

Aschaffenburg. Bereits einen „guten Riecher“ bewies ein 19-jähriger Polizeibeamter in Ausbildung, als er am Freitag, gegen 22:00 Uhr, in der Hanauer Straße vor einem Schnellrestaurant an drei jungen Männern vorbeikam. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Funkstreife bestätigte sich dann der erste Verdacht im Rahmen der Kontrolle, als ein 19-Jähriger mehrere Gramm Cannabis freiwillig heraus gab. Seine Begleiter hatten zudem noch weitere Rauschgiftutensilien dabei, die ebenfalls sichergestellt wurden.

Mülltonnenbrand an Bushaltestelle

Aschaffenburg. Freitagnacht, gegen 00:30 Uhr, wurde ein Mülltonnenbrand an der Bushaltestelle in der Strietwaldstraße über die integrierte Leitstelle Untermain mitgeteilt. Trotz dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr Aschaffenburg, wurde der Mülleimer zerstört und es entstand der Stadt Aschaffenburg ein Schaden von ca. 100 €. Höchstwahrscheinlich hatte der unbekannte Verursacher den Brand fahrlässig durch eine weggeworfene Zigarettenkippe ausgelöst.

Wendemanöver verursacht Auffahrunfall

Großostheim. Offenbar etwas ungeduldig zeigte sich eine 21-Jährige, als sie am Freitag, gegen 16:40 Uhr, die Kreisstraße AB 16 von Niedernberg in Richtung Stockstadt befuhr. Kurz vor der Großostheimer Straße musste sie aufgrund eines Rückstaus warten und entschloss sich auf der Landstraße zu wenden. Hierbei beachtete sie aber nicht den Gegenverkehr, woraufhin ein Pkw-Fahrer nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit ihr vermeiden konnte. Ein ihm folgender Motorradfahrer brachte seine Kawasaki jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr in das Heck des ihm vorausfahrenden Golf. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten zwar unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von nahezu 1.000 €.

Unachtsamkeit führt zu schadensträchtigen Verkehrsunfall

Hösbach. Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall kam es am Freitag, gegen 14:00 Uhr, in der Straße An der Maas. Ein 86-jähriger Skoda-Fahrer fuhr ohne ersichtlichen Grund, alleinbeteiligt und ungebremst, auf eine bauliche Straßenverengung auf. Seinen Skoda ereilte hierbei ein Frontschaden in Höhe von mehreren tausend Euro und musste abgeschleppt werden. Ebenso wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Vermutlich auch dank der ausgelösten Airbags erlitt der Fahrer selbst nur leichte Verletzungen.

Sattelzug beschädigt zwei Pkw bei Auffahrunfall

Stockstadt a.Main. Dass kleine Ursachen eine große Wirkung nach sich führen können, zeigte sich am Freitag, gegen 18:30 Uhr, in der Darmstädter Straße. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine der einer Ampel warten musste, bemerkte offenbar nicht rechtzeitig, dass sein Fahrzeug langsam nach vorne rollte. Infolgedessen touchierte er einen vor ihm wartenden Opel und schob diesen wiederrum auf einen Skoda. Es

entstand hoher Sachschaden von ca. 7.000 Euro an den drei Fahrzeugen.

