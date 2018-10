Kollision zwischen Fußgängerin und Auto

Bekannt ist, dass am Donnerstagmorgen eine 28-Jährige in ihrem Daimler in eine Parklücke in der Ludwigstraße einparken wollte. Zeitgleich ist in ihrem Bereich eine 44-Jährige über die Fahrbahn gelaufen. Ob es nun zu einem Kontakt zwischen dem Pkw und der Fußgängerin kam, oder ob die 44-Jährige aus Unachtsamkeit stürzte ist nicht bekannt. Die Fußgängerin begab sich schließlich selbständig in ein Krankenhaus, wo eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg wurde nicht vor Ort gerufen. Die Daimler-Fahrerin ging im Anschluss persönlich auf die Dienststelle im Lorbeerweg und teilte den Vorfall mit. Wenige Stunden später kam dann auch der Ehemann der Fußgängerin und schilderte den Vorfall, jedoch widersprüchlich.

Auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse sucht der Sachbearbeiter nun nach weiteren Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Ablauf des Unfalles geben können.

Pkw-Fahrer übersieht Pedelc

Ein 78-Jähriger ist am Donnerstag um 16:15 Uhr in seinem VW auf der Großostheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs gewesen und wollte an der Einmündung zum Mainwiesenweg nach links in diesen abbiegen. Dabei übersah er einen 36-Jährigen, welcher auf seinem Pedelc auf dem Fahrradschutzstreifen in stadteinwärtiger Richtung unterwegs war. Der Radler wurde von dem Pkw erfasst. Er flog zunächst gegen die Windschutzscheibe und weiter auf die Fahrbahn. Der 36-Jährige zog sich dabei mehrere Rippenbrüche zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an Rad und Pkw wird auf rund 2300 Euro geschätzt.

Unfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Mittwoch zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr an einem geparkten Mercedes hängen geblieben. Die A-Klasse stand in der Zeit im Parkhaus der FAN-Arena in der Seidelstraße und hatte einen frischen Schaden an der Heckstoßstange. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Zwei Wildunfälle im Stadtgebiet

Mit je einem Reh kollidierten am Donnerstag ein VW-Amorak und ein VW-Golf. Zunächst gegen 16:11 Uhr auf der Lohmülstraße. Hier fuhr der Amorak von Damm in Richtung Strietwald. Das Tier lief im Anschluss in Richtung Wald davon. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen kein Schaden entstanden ist an dem Golf, welcher dann am Abend um 20:10 Uhr mit ebenfalls einem Reh zusammenstieß. Dieser Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2309 zwischen Obernau und Aschaffenburg. Das Reh verstarb in diesem Fall.

Fahrraddiebstahl

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 19:20 Uhr ein Rad der Marke „Bergamont“ gestohlen. Das schwarz-orange Fahrrad stand mit einem Schloss an einem Ständer gesichert im Fahrradkeller der Realschule in der Darmstädter Straße. Das Rad im Wert von rund 500 Euro und das Schloss waren nicht mehr vor Ort.

Unfallflucht

Bessenbach

Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 10:45 Uhr an einem geparkten Skoda hängen geblieben. Dieser graue „Roomster“ stand in der Zeit auf einem öffentlichen Kundenparkplatz einer Firma Am Beetacker. Das flüchtige Fahrzeug hinterließ am Unfallort diverse Fahrzeugteile. Von daher kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem unbekannten Wagen zumindest um einen Mazda handelt. Die Höhe des Sachschadens am Skoda im Bereich der rechten Front liegt bei rund 1500 Euro.

Lkw mit grünem Lack beschmiert

Hösbach

Ein unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag 19:00 Uhr und Freitag 07:00 Uhr die Seiten eines Lkw, Daimler mit grünem Lack besprüht. Eine detaillierte Beschreibung des Graffitis liegt nicht vor. Der Lkw stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Mühlstraße. Die Kosten für die Beseitigung der Schmiererei werden auf rund 500 Euro geschätzt.

