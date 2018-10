Versuchter Betrug: Erneut "falsche Polizeibeamte" in den Abendstunden

Es ist davon auszugehen, dass die Täter wie bereits in den Fällen am Wochenende ganz gezielt die späteren Abendstunden für ihre Anrufe nutzen, um die Opfer noch intensiver in Angst und Schrecken zu versetzen. Die grundsätzliche Masche ist den meisten zwischenzeitlich hinlänglich bekannt. Allerdings ist es zweifelsohne ein besonderer Schreckmoment, wenn das Telefon mit der angezeigten Nummer 06021/110 am späten Abend klingelt, die Täter sich als Polizeibeamte ausgeben und schildern, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen ist. Deshalb müsse man jetzt das gesamte Bargeld und alle Wertsachen zur Sicherheit auch bei dem Angerufenen abholen, da auch bei ihm eingebrochen werden soll.

Betroffene Stadtteile waren diesmal neben der Innenstadt Damm, Strietwald und Obernau. Am Donnerstagabend reagierten alle Seniorinnen und Senioren in den elf zur Anzeige gebrachten Fällen absolut richtig. Sie ließen sich nicht täuschen und kontaktierten die echte Polizei unter Notruf 110. Es ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter auch in den kommenden Tagen weiter bei betagten Herrschaften anrufen werden, um Bargeld und Schmuck zu ergaunern.

Wir raten daher eindringlich:

Seien Sie misstrauisch und geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung.

Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Vergewissern Sie sich im Zweifelsfall telefonisch bei Ihrer Polizeidienststelle, ob es sich bei dem Anrufer tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt.

Polizei Unterfranken für Aschaffenburg