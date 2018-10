Zwei Verletzte und vier beschädigte Autos bei Unfall

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 54-Jähriger Citröen-Fahrer gegen 20.30 Uhr die Alzenauer Straße von Mömbris kommend in Richtung Alzenau. Als er zwei geparkte Fahrzeuge passieren wollte, kollidierte er mit der rechten Ecke seines Autos mit einem geparkten Honda und schob diesen auf einen davor stehenden Ford. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Citröen um 90 Grad auf die Gegenfahrbahn. Hier war zeitgleich ein Mercedes in Richtung Mömbris unterwegs, welcher nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam, in die Seite des Citröen krachte und diesen seitlich umwarf.

Sowohl der Fahrer des Citröen wie auch der 35-jährige Mercedes-Fahrer wurden verletzt und mussten nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Feuerwehren Niedersteinbach und Mömbris sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Die Staatsstraße musste in der Ortsdurchfahrt für rund zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren.

rah