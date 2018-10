Golf-Fahrer verliert auf der A 3 die Kontrolle

Kurz nach 17 Uhr war ein Golf-Fahrer auf der mittleren Spur in Richtung Frankfurt unterwegs. Als ein vor ihm fahrendes Fahrzeug den Blinker zum Fahrtreifenwechsel setzte, reagierte er nach ersten Erkenntnissen zu heftig, zog nach links, verlor die Kontrolle über sein Auto, prallte in die Mittelleitplanke und kollidierte anschließend mit einem BMW. Schließlich kam der Golf auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der BMW landete in der Außenleitplanke.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Golf-Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Golf als auch der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehren aus Mainaschaff und Aschaffenburg-Damm sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Nach rund einer halben Stunde konnten zwei Fahrstreifen freigegeben werden. Bis dahin wurde der Verkehr über die Parallelfahrbahn umgeleitet. Es bildete sich ein Kilometerlanger Stau.

rah