Vorfahrtsunfall - zwei Mal Totalschaden

An der Kreuzung zur Aschaffenburger Straße hätte sie die Vorfahrt gewähren müssen. Dort übersah sie jedoch den Skoda eines 19-Jährigen, welcher auf der Aschaffenburger Straße in ortseinwärtige Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Wagen, wodurch an beiden der Airbag auslöste. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. An den zwei Fahrzeugen entstand jedoch ein Totalschaden in geschätzter Höhe von rund 15.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zwei zerkratzte Pkw

Der Lack eines grauen und eines schwarzen Audi ist am Wochenende von je einem unbekannten Täter zerkratzt worden. Das graue Fahrzeug stand am Freitag zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr am Fahrbahnrand am Brentanoplatz und hatte frische Kratzer im Bereich der hinteren Beifahrertüre, Dach und Motorhaube.

Die Kratzer am schwarzen Audi befinden sich am hinteren Kotflügel. Dieser Wagen stand zwischen Sonntag 19:00 Uhr und Montag 07:30 Uhr am Fahrbahnrand in der Schweinheimer Straße. Die Höhe des Sachschadens an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 6000 Euro geschätzt.

Versuchter Fahrraddiebstahl

Ein missglückter Diebstahl eines Rades fand im Laufe des Wochenendes am Dämmer Tor statt. Hier stand zwischen Freitag 19:30 Uhr und Sonntag 18:40 Uhr ein Fahrrad der Marke „Bulls“. Der Dieb versuchte das Schloss des Rades mit einer Eisenstange aufzuhebeln, wobei er jedoch scheiterte. Das Schloss hielt stand. Am Fahrrad verursachte er durch seine Aktion aber einen Schaden in geschätzter Höhe von rund 400 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Wildunfall

Weibersbrunn. Zu einer Kollision zwischen einem Frischling und einem Mercedes kam es am Dienstag um 02:41 Uhr auf der Kreisstraße AB 5. Das kleine Wildschwein verstarb durch den Unfall und am Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 250 Euro.

Teilediebstahl an landwirtschaftlicher Maschine

Bessenbach. Die Schutzvorrichtung einer Heu-/Kreiselwende hat ein unbekannter Täter gestohlen. Die Maschine stand zwischen Anfang August und Mittwoch vergangener Woche auf einem Wald-/Wiesengrundstücke an der Bessenbachstraße im Ortsteil Oberbessenbach. Die Schutzvorrichtung in Form eines grünen Stahlrahmens ist rund 100 Euro wert.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

jst/Polizei Aschaffenburg