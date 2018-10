Fahrradfahrer auf Irrfahrt verursacht Unfall mit Taxi

Eine Streifenbesatzung konnte den Mann an der Anschlussstelle Kleinostheim feststellen, als er diese entgegen der Fahrtrichtung passieren wollte. Er gab an, einen Freund in Kleinostheim besuchen zu wollen. Das Navi im Handy habe ihn so geleitet. Nachdem seine Personalien festgestellt werden konnten, wurde der Mann durch die Streifenbesatzung in Mainaschaff am Mainparksee abgesetzt. Gegen 00.20 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf. Ein Fahrradfahrer sei mit einem Taxi zusammengestoßen, der Fahrradfahrer sei verletzt. Es stellte sich heraus, dass derselbe Mann, der sich zuvor auf die Autobahn verirrt hatte, nun ohne Licht durch Mainaschaff fuhr. Von der Jahnstraße kommend wollte er laut Zeugenaussagen sehr schnell die Johann-Dahlem-Straße überqueren. Ein Taxifahrer fuhr zeitgleich die Johann-Dahlem-Straße in Richtung Aschaffenburg. Der Radfahrer missachtete das Stop-Schild und fuhr dem Taxi in die Beifahrerseite. Der Taxifahrer konnte trotz eines Ausweichmanövers und einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Durch den Unfall wurde der Fahrradfahrer glücklicherweise nicht schwerer verletzt. Er klagte jedoch über starke Schmerzen in der Schulter und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Er trug keinen Helm, lediglich eine Baseballkappe. Am Taxi entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vorfahrt missachtet

Haibach. Am Dienstagmittag, kurz nach 12 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Mercedes die Waldhornstraße in Richtung Fischergasse. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw Skoda und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. Gesamtschaden 5000 Euro.

Nicht angepasste Geschwindigkeit - Peugeot schleudert in Volvo

Stockstadt. Am Dienstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, befuhr der 83-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot die Nebenfahrbahn der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt und wollte an der Ausfahrt Stockstadt diese in Richtung B 469, Fahrtrichtung Seligenstadt, verlassen. In der Rechtskurve im Auffahrtsbereich kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem ordnungsgemäß auf der B 469 in Richtung Seligenstadt fahrenden Pkw Volvo. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach links von der Fahrbahn geschleudert und prallte gegen mehrere Leitplankenfelder. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 469 voll gesperrt werden. Die Feuerwehren von Stockstadt und Großostheim waren zur Fahrbahnsäuberung und Verkehrslenkungsmaßnahmen vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20500 Euro.

Geldbörsendiebstahl

Großostheim. Am Dienstagnachmittag, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr, wurde einer 78-jährigen Rentnerin in einem Lebensmittelmarkt in der Raiffeisenstraße ihre beigefarbene Damengeldbörse, die sich in einer Umhängetasche im Einkaufswagen befand, entwendet. Darin befanden sich ein Bargeldbetrag, eine Kredit- und eine EC-Karte, ein Personalausweis sowie mehrere andere Mitgliedskarten. Schaden 200 Euro.

Unfallflucht - geparkter BMW angefahren

Aschaffenburg. Am Dienstagvormittag, in der Zeit von 09 bis 13.15 Uhr, wurde in der Lindenallee ein geparkter Pkw BMW angefahren und am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Blauer Fremdlack konnte gesichert werden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von 3000 Euro zu kümmern.

Quelle: Polizei Aschaffenburg