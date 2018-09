Mann an Tankstelle in Aschaffenburg niedergeschlagen

Am Freitagabend, gegen 21.45 Uhr, eskalierte an einer Tankstelle in der Würzburger Straße ein zunächst verbaler Streit. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern, in dessen Verlauf ein 28-Jähriger von den anderen beiden Unbekannten mehrfach geschlagen wurde, bis er zu Boden ging.

Am Boden liegend wurde dieser von einem der Männer getreten. Der Mann erlitt dadurch diverse Prellungen und Schürfwunden. Die Täter flüchteten im Anschluss in Richtung Koempelstraße. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der PI Aschaffenburg unter Tel.-Nr. 06021/857-2231 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Aschaffenburg. Am Freitagmittag, kurz vor 15.00 Uhr, kam es in der Würzburger Straße vor der Berliner Allee in Aschaffenburg zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw Audi fuhr aus Unachtsamkeit auf einen vor einer roten Ampel wartenden Pkw Opel Corsa auf, wodurch dieser wiederum auf die zwei vor ihm stehenden Fahrzeuge geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 21.000,- Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Kriminalitätsgeschehen

Betäubungsmittel sichergestellt

Aschaffenburg. Gleich zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz konnten Beamte der PI Aschaffenburg in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Innenstadt von Aschaffenburg feststellen. Im ersten Fall konnte im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle in der Platanenallee bei einem 18-jährigen Mann zwei Brocken Haschisch in geringer Menge aufgefunden werden. Im zweiten Fall ergriff ein junger Mann bei Anblick der Streife in der Fabrikstraße die Flucht. Unterwegs warf er ein Tütchen mit Cannabis weg. Der 17-Jährige konnte von der Streife eingeholt und gestellt werden.

Die beiden jungen Männer erwartet jetzt eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Kreis Aschaffenburg

Sachbeschädigung mit anschließendem Fluchtversuch

Heigenbrücken. Ein 19-jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag im Promenadenweg in Heigenbrücken den Außenspiegel eines geparkten Pkws. Glücklicherweise hörte der Eigentümer den Knall und konnte den jungen Mann dabei beobachten, wie er nach einem weiteren Außenspiegel trat. Auf Zurufen des Geschädigten rannte der Mann davon, konnte jedoch nach einigen 100 Metern vom Eigentümer des Fahrzeugs gestellt werden. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg