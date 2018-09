Motorradfahrer bei Unfall ums Leben gekommen

Gegen 18:50 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Motorrad die Kreisstraße AB 2 von Sailauf in Richtung Wiesen. Kurz nach dem Gasthaus "Zum Engländer" verlor der Mann im Anschluss an ein Überholmanöver aufgrund bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, wurde von seinem Motorrad geschleudert und kam nach etwa fünfzehn Metern im Wald zum Liegen. Für den Hondafahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger in die Untersuchungen mit eingebunden. Die Kreisstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

vd/Polizei Unterfranken