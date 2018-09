* In Großostheim sind etliche Sturmschäden zu verzeichnen. Das Dach der Bachgauhalle wurde an zwei Stellen über 200 Qaudrateter angedeckt. Feuerwehr und eine Fachfirma sichern das Dach und machen es provisorisch dicht Auf dem Flugplatz Ringheim hatte sich ein Flugzeug überschlagen, Kraftstoff lief aus dem Flugzeug aus. Ein Schwimmbagger eines Kieswerkes wurde vom Sturm umgeweht, Betriebsstoffe gelangten in den Baggersee. Zahlreiche Dächer wurden abgedeckt. Derzeit sind rund 400 Einsatzkräfte im Einsatz. Es gibt aktuell über 500 Einsatzstellen.

Einsatzschwerpunkt im Landkreis Aschaffenburg ist laut Kreisbrandrat Karlheinz Ostheimer Großostheim. 150 Einsätze sind hier zu verzeichnen. Mehrere benachbarte Löschzüge sind vor Ort, um zu helfen, unter anderem aus Alzenau, Kleinostheim, Großheubach und Kahl. Bürger, welche die Hilfe der Feuerwehr benötigen, setzen sich bitte über die Telefonnummer 06026/9988292 mit der Feuerwehr in Verbindung.

* In den Gemeinden Heimbuchenthal und Dammbach ist der Strom ausgefallen.

* Auf der B26/Umleitungsstrecke zwischen Rothenbuch und Lohr lagen etliche Äste auf der Straße.

* Im Stadtgebiet Aschaffenburg verzeichnet die Feuerwehr weit über 100 Einsätze: Umgestürzte Bäume, auf Fahrzeuge geprallte Baumteile, abgedeckte Dächer, abgestürzte Kamine. Einsatzschwerpunkt ist der Stadtteil Obernau, teilt Stadtbrandinspektor Dieter Göpfert mit. Dort hat der Sturm mehrere Dächer massiv beschädigt. Hier helfen auch das Technische Hilfswerk und Wehrleute aus dem Landkreis Aschaffenburg mit. Um 20.30 Uhr waren noch immer mindestens 40 Einsätze im Stadtgebiet am Laufen. Laut Kenntnisstand vom Sonntagabend wurden keine Menschen verletzt, sagt Göpfert. Auch in den von Baumteilen getroffenen Autos habe sich zum Unglückszeitpunkt niemand aufgehalten.

* Die Bahnstrecke Aschaffenburg-Miltenberg ist aktuell gesperrt. Kreisbrandinspektor Meinrad Lebold zufolge waren fünf Abschnitte zwischenzeitlich betroffen, die mittlerweile zum Teil wieder freigeräumt sind.

* Im Landkreis Miltenberg hat die Feuerwehr um die 150 Einsätze zu bewältigen, teilte Kreisbrandrat Meinrad Lebold mit. Zahlreiche Straßen seien wegen umgestürzter Bäume nicht befahrbar. Zudem gebe es ungefähr 20 Stromausfälle im Landkreis. Main-Echo-Leser berichten uns vom Stromausfällen in Kleinwallstadt, Hofstetten, Leidersbach, Eschau, Collenberg und Klingenberg.

* Elsenfeld: Ein Autofahrer wurde leicht verletzt, als er auf der Erlenbacher Straße in Elsenfeld unterwegs war und ein Baum auf sein Auto fiel.



* Weilbach: Hier sind Keller vollgelaufen und auch der Strom war für zwei Stunden ausgefallen. Inzwischen ist die Versorgung wieder hergestellt.

* Niedernberg: Bürgermeister Jürgen Reinhard hat auf Facebook gepostet, dass es in der Gemeinde massive Sturmschäden gebe. Feuerwehr und Bauhof seien im Einsatz, um die gröbsten Schäden zu beheben und die Wege zu sichern. Auf dem Friedhof habe der Sturm etliche Bäume umgeworfen. Die für Montag, 24. September, vorgesehene Beisetzung müsse verschoben werden.

*Altenbuch: Der Ort war durch umgestürzte Bäume zeitweise komplett abgeschnitten.



* Zur Situation der Stromausfälle: Laut Telefonat um 19.45 Uhr mit Maximilan Zängl, Pressesprecher vom Bayernwerk, hatte sich das Bayernwerk aufgrund der Sturmwarnung bereits vorab mit doppelter Mannschaft aufgestellt, um schnell auf Stromausfälle reagieren zu können.

Betroffen von en Stromausfällen sind laut Zängl derzeit hauptsächlich Ober- aber mehr noch Unterfranken. Mehrere Gemeinden und kleinere Ortschaften seinenohne Strom. Durch umgestürzte Bäume und angebrochene Äste seien Freileitungen beschädigt worden, die dazu führen, dass der Strom ausfällt. Momentan sei die Lage noch etwas undurchsichtig, so Zängl, aber die Servicekräfte vom Bayernwerk seien aktuell allesamt vor Ort. Zunächst müssten sie die Fehler orten, dann könnten sie Schaltmaßnahmen einleiten. Wie lange das aktuell dauern wird, kann Zängl momentan nicht sagen. Es könne aber sogar mehrere Stunden dauern. Erschwerend komme hinzu, dass der Sturm stellenweise immer noch tobe, auch die Regenfälle erschwerten das Ganze. Die Techniker würden unter Hochdruck arbeiten.

Telefonat zu dem Stromausfällen mit dem Bayernwerk, Pressesprecher Maximilian Zängl, um 21 Uhr: In Unter- und Oberfranken seien im ländlichen Netzgebiet vom Bayernwerk geschätzt zwischen 20000 und 25000 Haushalte ohne Strom. Die Servicetechniker in Unterfranken seien bislang gut vorangekommen, die Stromnetze seien zum größten Teil wieder in Betrieb.



* In ganz Unterfranken laufen laut Polizeipräsidium unzählige Einsätze, in der Hauptsache gehe um Bäume, die den Verkehr behindern.



* Zwischen Babenhausen und Schaafheim gab es einen Unfall, die Strecke ist gesperrt. Bäume sind auf die Straße gestürzt.



* Der Streckenabschnitt der Bahn zwischen Thüngersheim und Veitshöchheim gesperrt. Die Züge aus Richtung Aschaffenburg verkehren bis Retzbach-Zellingen und enden dort vorzeitig. Die Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr ein.

* Wertheim: Relativ glimpflich verlief der Sturm ersten Erkenntnissen zufolge in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ab. Im Stadtgebiet gab es insgesamt 21 Einsätze, berichtet Frank Hofmann von der Feuerwehr Wertheim-Stadt. In den meisten Fällen ging es um auf Straßen gestürzte Bäume. Derzeit sind die Wehrleute im Stadtteil Bestenheid aktiv, wo der Sturm das Dach eines Firmengebäudes abgedeckt hat. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

* Lohr: 18 mal musste die Feuerwehr Lohr ausrücken, zumeist gab es umgestürzte Bäume wegzuräumen. Bei der Grundschule Lohr deckte der Sturm das Dach ab, am Jugendzentrum durchschlug eine eingerissene Baumkrone ein Dach. Vom Friedhofsgelände stürzte eine Zypresse über die Mauer auf ein Nebengebäude. Die Straße nach Steinfeld war am Abend halbseitig gesperrt.

Wir berichten weiter.

Manuela Klebing/Ralf Hettler/Nina Lenhardt/Armin Lerch/Sabine Dreher/Jochem Hauck/Anja Keilbach

