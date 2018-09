In der Pinkelpause erwischt

Ein 29-Jähriger Marokkaner fiel einer Streife am Samstag auf der A 3 bei Aschaffenburg auf. Der Mann, der in Frankreich lebt, hatte seinen Mercedes um 18.15 Uhr in Richtung Frankfurt auf dem Standstreifen abgestellt, um dort eine „Pinkelpause“ zu machen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sein Führerschein seit April nicht mehr gültig ist und der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,74 Promille. Weiterhin lag für den Pkw keine Zulassung vor, da dieser zuvor in Deutschland gekauft und mit französischen Kennzeichen versehen war. Eine Sicherheitsleistung wurde einbehalten, die Weiterfahrt unterbunden.

Unfall in der Baustelle

Weibersbrunn - Bei einem Unfall in der Baustelle bei Weibersbrunn entstand am Samstag ein Sachschaden von insgesamt 1500 Euro. Ein 48-jähriger Sattelzugfahrer kam gegen 11.30 Uhr mit seinem Truck zu weit nach links und touchierte hierbei einen Pkw.

Joints sichergestellt

Bessenbach - Ein 24-Jähriger wurde am Samstag um 07.00 Uhr an der Ausfahrt Bessenbach/Waldaschaff als Beifahrer kontrolliert. Beamte der Autobahnpolizei konnten hierbei im Koffer des jungen Mannes zwei Joints auffinden, die in einem Schuh versteckt waren. Nach Abschluss der polizeilichen Aufnahme durfte der Tourist seine Reise mit nun leichterem Gepäck fortsetzen.

VPI Aschaffenburg/mkl