Fahrradfahrer auf Gehsteig von Pkw erfasst

Ein Ausweichen seitens des Jungen war nicht mehr möglich. Es kam zur Kollision zwischen Rad und Pkw, wodurch der 15-Jährige auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Schürfwunden an Knie und Hüfte zuzog. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Die Höhe des Sachschadens an Opel und Fahrrad liegt bei etwa 1050 Euro.

Radler überquert unbeschrankten Bahnübergang

Ein 58-Jähriger und ein 33-Jähriger waren am Donnerstag um 11:30 Uhr mit ihren Rädern auf dem Radweg von Aschaffenburg nach Obernau unterwegs. Sie wollten an dem unbeschrankten Bahnübergang für Fußgänger die Gleise an der Obernauer Straße auf Höhe der Bushaltestelle „Am Bischberg“ überqueren. Der Jüngere fuhr vorne weg und der ältere folgte ihm. Dieser achtete jedoch nicht auf den Zugverkehr und wurde schließlich von einem unbekannten Mann auf einen herannahenden Zug aufmerksam gemacht. Der Lokführer leitete bei Erblicken des Radlers eine Notbremsung ein. Der 58-Jährige versuchte noch vor dem Zug zurückzuweichen, schaffte es jedoch nicht vollständig. Die Lok erwischte den Vorderreifen des Rades, wodurch der Mann nach hinten gerissen wurde. Er erlitt glücklicherweise nur eine kleine Schramme am linken Fuß. Zu einem Kontakt zwischen dem 58-Jährigen und dem Zug kam es nicht. Die weiteren Ermittlungen werden von der Bundespolizei geführt. Der Sachschaden an Rad und Lok wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Blumenkübel angefahren

Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Donnerstag zwischen 13:30 und 16:45 Uhr an einem großen Tongefäß hängen geblieben, wodurch dieser zu Bruch ging und teilweise in die Hauswand gedrückt wurde. Der Kübel stand vor einem Anwesen in der Metzergasse. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt.

Motorradfahrer fährt auf Pkw auf und flüchtet

Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr ist ein 40-Jähriger in seinem Dacia auf der Seidelstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs gewesen. Da vor ihm ein Linienbus fuhr, kam es immer wieder zu Verzögerungen. Hinter dem Dacia fuhr ein Motorrad der Marke „BMW“. Dem Motorradfahrer ging es offenbar nicht schnell genug und er fuhr immer wieder sehr nah an den Dacia heran. Als es auf Höhe eines Fußgängerüberweges erneut zum Stillstand kam, fuhr das Motorrad schließlich auf das Heck auf. Anstelle stehen zu bleiben, wendete der Fahrer jedoch seine Maschine und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Am Dacia entstand ein Schaden am Auspuff in geschätzter Höhe von rund 250 Euro. Von dem flüchtigen Motorrad ist bekannt, dass es eine schwarz-silberne BMW mit Miltenberger Zulassung war. Der Fahrer war männlich, bekleidet mit einer schwarz-grauen Motorradkombi und einer neongelben Warnweste darüber.

Parkrempler

Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Freitag zwischen 09:00 und 09:30 Uhr an einem geparkten VW hängen geblieben. Der braune Pkw stand in der halben Stunde am Fahrbahnrand in der Goldbacher Straße und hatte einen frischen Streifschaden im Bereich der Stoßstange hinten links. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 400 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu einem der flüchtigen Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Parkrempler am Stadion Schönbusch - Unfallzeugen gesucht

Der Sachbearbeiter eines Parkremplers in der Kleinen Schönbuschallee am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr sucht den Zeugen, welcher den Unfall beobachtet und weitere Hinweise zum Hergang geben kann. Demnach fuhr dort ein VW-Passat beim Ausparken gegen einen BMW und verursachte an diesem einen Schaden am Heck in Höhe von etwa 1000 Euro. Der VW entfernte sich und der unbekannte Zeuge notierte sich das Kennzeichen. Nachdem er den Unfall an einer Gaststätte gemeldet hatte, fuhr er davon. Nach Auskunft hat er sein Kind von einem U 16-Spiel der Viktoria abgeholt. Dieser Zeuge soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 melden.

Glasüberdachung von Parkbänken beschädigt

Ein unbekannter Täter hat in den vergangenen Tagen (genaue Tatzeit muss noch ermittelt werden) sieben Glasüberdachungen von Parkbänken beschädigt. Die Bänke samt Überdachung stehen auf dem Wolfsthalplatz. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Auskunft der Stadt Aschaffenburg auf rund 20.000 Euro.

Rucksack mit Laptop gestohlen

Einer 36-Jährigen wurde am Donnerstag gegen 13:00 Uhr der Rucksack gestohlen. Die Frau befand sich zum Essen in einem asiatischen Restaurant in der Luitpoldstraße und hatte ihren blauen Rucksack für einen kurzen Moment nicht im Blick. In diesem waren neben einem Laptop noch zwei Geldbörsen mit einer geringen Menge Bargeld und sämtliche Ausweisdokumente und Bankkarten.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Roller-Fahrerin übersieht Pkw

Mainaschaff. Eine 48-Jährige wollte am Donnerstag um 15:50 Uhr auf ihrem Roller von einem Supermarktparkplatz auf die Fahrbahn Am Glockenturm auffahren. Dabei übersah sie jedoch den Ford einer 31-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die 48-Jährige von ihrem Zweirad stürzte. Sie zog sich einen Rippenbruch und eine Prellung des Fußes zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an Roller und Ford beläuft sich auf etwa 1700 Euro.

Zwei Wildunfälle im Landkreis

Heimbuchenthal / Großostheim

Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Mercedes kam es am Donnerstag um 20:40 Uhr auf der Kreisstraße AB 9 zwischen Volkersbrunn und Heimbuchenthal. Das Tier verschwand im Anschluss im Wald, am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zu einem weiteren Unfall mit einem Reh kam es dann am selben Tag gegen 21:00 Uhr auf der Mömlinger Straße im Ortsteil Pflaumheim. Hier kollidierte ein Nissan mit dem Tier. Der Sachschaden an dem Pkw liegt bei etwa 500 Euro; über den Verbleib des Rehes ist nichts bekannt.

Handtaschendiebstahl

Goldbach

Die Handtasche einer 58-Jährigen wurde am Donnerstag gegen 16:30 Uhr gestohlen. Die Dame hatte ihre Tasche über ihrem Einkaufswagen hängen, als sie sich in einem Diskounter in der Aschaffenburger Straße befand. In der schwarzen Tasche waren ihr Geldbeutel mit einer geringen Menge Bargeld, sämtlichen Ausweisdokumenten und Bankkarten, ihr Schlüsselbund sowie ihr Smartphone. Die Tat muss sich nach Aussage der Frau im Bereich der Kasse ereignet haben.

