Autofahrer nimmt Motorrad die Vorfahrt

Ein 28-Jähriger war am Donnerstag um 7.45 Uhr mit seinem Opel auf der Glattbacher Überfahrt in stadteinwärtiger Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Auhofstraße nach links in diese einfahren. Dabei übersah er jedoch einen 56-Jährigen auf seinem Motorrad, welcher ihm auf der Glattbacher Überfahrt entgegenkam und in Richtung Lange Straße die Kreuzung geradeaus überqueren wollte.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich schwere Verletzungen an beiden Beinen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Dessen Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 5500 Euro. Die Feuerwehr der Stadt Aschaffenburg war ebenfalls zur Verkehrslenkung und zur Fahrbahnreinigung an der Unfallstelle.

Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet

Aschaffenburg. Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Mittwoch zwischen 13.15 Uhr und 15.00 Uhr an einem geparkten Skoda hängen geblieben. Dieser stand in der Zeit auf dem Parkplatz des Friedhofes am Güterberg. Die Höhe des Sachschadens an dem grauen „Fabia“ im vorderen, linken Bereich, wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zu einem weiteren Parkrempler kam es dann am ebenfalls am Mittwoch zwischen 15.10 Uhr und 17.15 Uhr in der Glattbacher Straße.

Hier war ein weißer VW am Fahrbahnrand geparkt, welcher einen frischen Schaden im Bereich der Frontstoßstange und dem vorderen Kennzeichen in geschätzter Höhe von rund 300 Euro aufwies. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg