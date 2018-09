Dachstuhl der Staabsmühle in Brand geraten

Gegen 20.45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Notruf über eine starke Rauchentwicklung in der historischen Staabsmühle ein. Rasch waren in der Folge eine Streife der Alzenauer Polizei, die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren aus Kleinkahl und Schöllkrippen und der Rettungsdienst vor Ort. Wie sich herausstellte, stand der komplette Dachstuhl des als Wohnhaus genutzten Fachwerkhauses in Vollbrand.

Verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand. Die Bewohner hatten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Haus aufgehalten. Die Löscharbeiten waren am späten Dienstagabend noch nicht abgeschlossen und zogen sich über weitere Stunden hin. Die Durchgangsstraße wurde für die Retter gesperrt, der Verkehr musste örtlich umgeleitet werden.

Polizei Unterfranken/vd/rah