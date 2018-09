Auto auf der A 3 in Brand geraten

Ein VW-Fahrer hatte bei der Fahrt auf der A 3 in Richtung Würzburg Probleme mit seinem Auto bemerkt. Kurz nach dem Seligenstädter Dreieck hielt er sein Auto auf dem Seitenstreifen an und konnte es gerade noch verlassen, ehe der Wagen in Flammen aufging.

Die Feuerwehren aus Seligenstadt, Großostheim und Stockstadt rückten an. Der Brand griff auch auf die Böschungen neben der Autobahn über. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung Würzburg gesperrt werden. Die Sperrung dauerte über eine Stunde.

Zur Höhe des Schadens gab es zunächst noch keine Angaben.

