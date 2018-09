Fenster in Flüchtlingsunterkunft eingeschlagen

Der 18 Jahre alte Mann, der selbst in der Unterkunft lebt, hatte am frühen Mittwochmorgen mehrere Fensterscheiben in der Flüchtlingsunterkunft in der Schweinfurter Straße eingeschlagen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Sicherheitsdienst verständigte daraufhin die Aschaffenburger Polizei. Um weitere Straftaten des Beschuldigten zu verhindern, nahmen die Beamten den jungen Mann, der bei einem Atemalkoholtest einen Wert von rund einem Promille erzielte, in Gewahrsam.

Nach einer Nacht in der Arrestzelle wurde der 18-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

vd/Polizei Unterfranken