Auffahrunfall mit drei Pkw - A 3 halbseitig gesperrt

Gegen 13.00 Uhr musste der Fahrer eines Audi aus Heilbronn am sogenannten Rohrberg der A 3 - in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen der Haseltalbrücke und der Rohrbuchbrücke - auf dem mittleren von drei Fahrstreifen verkehrsbedingt stark abbremsen. Sein Hintermann am Steuer eines Mercedes aus München bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab. Der Fahrer des wiederum nachfolgenden VW aus Herne erkannte das Bremsmanöver zu spät. Er fuhr dem Mercedes mit Wucht ins Heck und schob diesen auf den Audi. Anschließend kamen der Audi und der Mercedes auf dem Standstreifen zum Stehen. Der VW blieb nicht mehr fahrbereit auf dem mittleren der drei Fahrstreifen liegen.

Der VW-Fahrer wurde beim Aufprall leicht verletzt. Kräfte des Rettungsdienstes brachten ihn ins Wertheimer Krankenhaus. Der VW und der Daimler waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. An der Unfallstelle waren zunächst der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Kurze Zeit später gelang es, den VW vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen zu verbringen. Dadurch konnte der Verkehr wieder zweispurig links an der Unfallstelle vorbeifließen. Es kam zu entsprechenden Behinderungen. Nach etwa zwei Stunden war die Unfallstelle wieder geräumt.

vd/VPI Aschaffenburg