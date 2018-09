Die Dächer und Motorhauben wurden hierbei eingedrückt. Zudem entstand ein Riss in der Windschutzscheibe des Mercedes-Benz. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 3.000 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Verkehrsinsel überfahren

Ein alkoholisierter 20-Jähriger Autofahrer fuhr in den frühen Morgenstunden am 02.09.2018 mit seinem Volvo in der Obenauer Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe „Am Floßhafen“ überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marken Ford und Daimler. Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Beim Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Autofahrer wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ermittelt.

Kriminalitätsgeschehen

Fahrrad aus Garage gestohlen

Von Donnerstag, 30.08.2018, auf Freitag 31.08.2018, wurde aus einer Garage im Elsa-Brändström-Weg ein Fahrrad der Marke BMC im Wert von ca. 650 € gestohlen. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich über die unverschlossene Hintertür der Garage Zutritt.

Zechpreller beleidigt Polizeibeamte

Am 01.09.2018 wollte und konnte ein 34-Jähriger seine Rechnung in einem Restaurant in der Luitpoldstraße nicht zahlen. Als zwei hinzugerufene Polizeibeamte darauf seine Personalien feststellen wollte, verweigerte der 34-Jährige zunächst die Auskunft und fing an die Beamten zu beleidigen. Der Beschuldigte wurde darauf vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht. Nach erfolgter Identitätsfeststellung konnte er entlassen werden. Gegen den 34 Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Zechbetruges und der Beleidigung ermittelt.

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Vorfahrt missachtet

Großostheim Am 01.09.2018 fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Seat den Ostring in Ringheim in Richtung Am Trieb. An der Kreuzung Ostring / Am Trieb missachtete er das STOP-Zeichen und fuhr frontal in die Seite eines querenden Citroens-Pkws. Beide Fahrer blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 3.000 €

Kriminalitätsgeschehen

Festnahme zweier flüchtiger Ladendiebe

Großostheim Am 01.09.2018 entwendete ein 32-Jähriger in einem Drogeriemarkt Parfümprodukte im Wert von ca. 1.000 €. Der Verdächtige wurde zunächst nach Verlassen des Ladens durch eine Angestellte gestellt und mit Hilfe von drei weiteren Zeugen festgehalten. Jedoch konnte dieser sich losreißen und flüchten. Die Tatbeute ließ er hierbei zurück. Kurze Zeit später versuchte der 32-Jährige zusammen mit einem 38-Jährigen in einem Lebensmittelmarkt in Großostheim Alkoholika zu stehlen. Nachdem ein Mitarbeiter das Einstecken der Alkoholika bemerkte, stellten beide die Flaschen zurück und flüchteten erneut. Bei der anschließenden Fahndung mit mehreren Streifen konnten die beiden Ladendiebe vorläufig festgenommen werden. Nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurden beide Beschuldigte entlassen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

Polizei Aschaffenburg/mkl