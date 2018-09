Unfallflucht verursacht erheblichen Stau

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw-Wohnanhänger-Gespanns wollte vom Einfädelungsstreifen der Tank- und Rastanlage auf die Durchgangsfahrbahn einfahren. Dabei übersah dieser einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Sattelzug. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Wohnanhänger und der Sattelzugmaschine.

Durch den Anstoß geriet die Sattelzugmaschine nach links und kollidierte mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw Ford. Der Pkw Ford kam durch den Anstoß ins Schleudern. Er prallte zunächst in die linksseitige Mittelschutzwand, wurde von dort abgewiesen und schleuderte anschließend in die rechtsseitige Betonleitwand.

Die Mittelschutzwand fiel durch den Einschlag des Pkw auf einer Länge von ca. 300 m auf die Gegenfahrbahn. In Fahrtrichtung Frankfurt musste die Fahrbahn für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden, in Fahrtrichtung Passau/Linz für die gleiche Zeit der linke Fahrstreifen. Die vor Ort befindlichen Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff konnten die umgefallene Mittelabtrennung wieder aufrichten.

Der Fahrer des unfallflüchtigen Fahrzeuggespanns blieb nach dem Unfall ca. 100 m nach der Unfallstelle kurz stehen, setzte dann aber einfach seine Fahrt fort. Die Unfallbeteiligten konnten nur angeben, dass es sich bei dem Verursacher um einen weißen Pkw Audi und einen weißen Wohnanhänger handelte. Der Fahrer des Sattelzuges zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen im Gesicht zu. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Am Pkw Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-2530 mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach in Verbindung zu setzen.

vd/VPI Aschaffenburg