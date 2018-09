Aggressiver Mann landet im Gewahrsam

Bei seiner anschließenden Flucht konnte er von zwei Zeugen verfolgt werden. Hierbei hielt er ein Einhandmesser in der Hand, welches er während der Flucht wegwarf. Der Mann konnte kurz darauf widerstandslos von der Polizei festgenommen werden. Das Messer wurde sichergestellt und der Aggressor in Sicherheitsgewahrsam genommen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Drogeneinwirkung im Straßenverkehr

Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Daimler wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Medicusstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Da auch ein Drogenvortest positiv verlief, wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Sachbeschädigungen an Pkw

Kurz vor Mitternacht am Freitag wurde ein 18-jähriger Mann von zwei Zeugen beobachtet, wie er den Außenspiegel eines geparkten Pkws in der Ducasstraße abtrat. Der junge Mann konnte kurz darauf von einer Streife der PI Aschaffenburg gestellt werden. Da er bereits zuvor in der Nacht negativ aufgefallen und um weitere Straftaten zu verhüten, wurde er in Sicherheitsgewahrsam genommen.

Dreiste Ladendiebe

Am Freitagnachmittag gelang einem unbekannten Duo ein Diebstahl in einem Optikergeschäft am Roßmarkt. Während der Mann eine Angestellte durch Interesse an einer Beratung ablenkte, entwendete seine vermeintlich schwangere Begleiterin drei Brillen im Wert von insgesamt 900,- Euro. Beim Versuch der Angestellten die Diebin aufzuhalten, gelang auch dem Mann die Flucht. Ein Zeuge versuchte noch erfolglos diesen daran zu hindern. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach den beiden Tätern verlief erfolglos.

Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2231 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg