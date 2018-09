Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Sulzbacher Ortsteil Soden wurde am Freitagabend ein junger Kleinkraftradfahrer verletzt. Kurz nach 21.30 Uhr waren eine Skodafahrerin gefolgt von einem Kleinkraftrad auf der Kreisstraße MIL 30 von Soden kommend in Richtung Sulzbach unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang musste die 23-jährige Fahrerin des Skoda wegen eines Wildtieres auf der Fahrbahn stark abbremsen. Der 16-jährige Motorradfahrer konnte seine KTM nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen, prallte in das Heck des Wagens und stürzte.

Bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungswagen kümmerten sich Ersthelfer und die Helfer-vor-Ort-Gruppe aus Soden um den Verletzten. Er wurde ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Die Feuerwehr Soden sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Die Kreisstraße war über eine Stunde komplett gesperrt.

rah