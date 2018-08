Verkäuferin belästigt und Filialleiter geschlagen

Ihm wurde anschließend vom Filialleiter ein Hausverbot ausgesprochen, mit dem er nicht einverstanden war. Beim nachfolgenden Gerangel schlug der Kunde dem Filialleiter mit der Faust ins Gesicht. Die alarmierte Polizeistreife nahm den Sachverhalt auf und verwies den alkoholisierten und aggressiven Mann des Platzes. Es folgt eine Anzeige.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aschaffenburg. Am Donnerstag, um 11:45 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife in der Glattbacher Straße der 29-jährige Fahrer eines Pkw VW zu einer routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Fahrzeugschlüssel- und -schein wurden sichergestellt. Anzeige wird vorgelegt.

Unfallflucht

Aschaffenburg. Am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr, konnte ein Zeuge auf einer Parkfläche in der Schlossgasse beobachten, wie ein blauer Kleinwagen, vermutlich Fiat Punto, einen geparkten schwarzen VW Golf beschädigte. Nach dem Zusammenstoß sei die Beifahrerin ausgestiegen, hätte den Fremdschaden begutachtet und das Verursacherfahrzeug sei anschließend in unbekannte Richtung davongefahren. Am Golf entstand an der rechten Fahrzeugtüre ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Brandmelder-Leuchte beschädigt

Aschaffenburg. In der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr bis Donnerstag, 7 Uhr wurde von einem unbekannten Täter an einem Schulgebäude in der Darmstädter Straße die sich auf einer Mauer im Schulhof befindliche Rundumleuchte für die Brandmeldeanlage beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Verstoß Gaststättengesetz

Aschaffenburg. Im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle stellte eine Polizeistreife am Donnerstag, gegen 22:15 Uhr, in der Würzburger Straße fest, dass die Notausgangstür der Lokalität verschlossen, zugestellt und zusätzlich verriegelt war. Außerdem fehlte am Eingang das Preisverzeichnis. Die Feststellungen werden an die zuständige Abteilung bei der Stadtverwaltung Aschaffenburg zur Erstellung eines Bußgeldes berichtet.

Betäubungsmittelverstoß

Aschaffenburg. Am Donnerstag, gegen 20:35 Uhr, wurde in der Mozartstraße eine Personengruppe von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei einem 17-Jährigen entdeckten die Ordnungshüter eine geringe Menge Marihuana, ein 20-Jähriger urinierte ungeniert gegen die Hauswand einer Schule und ließ provozierend Lebensmittel und eine Zigarettenkippe auf den Boden fallen. Die Anzeigen nach dem Straf- und Landesstraf- und Verordnungsgesetz werden erstattet.

