Auffahrunfall mit drei Beteiligten - 10.500 Schaden

Gegen 17 Uhr war eine 28-jährige Audi-Fahrerin auf den Kia einer 38-jährigen aufgefahren. Die Kia-Fahrerin hatte an der Ampel an der Einmündung zur Staatsstraße 2305 gehalten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia nach vorne auf einen vor ihr stehenden Opel eines 38-jährigen Mannes geschoben. Alle Fahrer blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Der Audi musste jeodoch abgeschleppt werden.

Geringe Mengen Rauschgift sichergestellt

Alzenau. Eine Streife kontrollierte am Donnerstagabend um 21.45 Uhr drei Personen in der Wasserloser Straße. Dabei wurden bei einem 20-jährigen und einem 22-jährigen Mann geringe Mengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Auf die beiden jungen Männer kommt nun eine Anzeige zu. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Auto zerkratzt

Alzenau. Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag zerkratzte ein Unbekannter einen Mitsubishi im Bereich des Kofferraums. Das Auto war zur Tatzeit in der Bernhardstraße abgestellt. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

jst/Polizei Alzenau