Auffahrunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Mittwochmorgen, um 08:15 Uhr, befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw Opel die Großostheimer Straße stadtauswärts. Unmittelbar vor ihm befand sich ein 52-Jähriger mit einem Kraftrad Honda. Die Lichtzeichenanlage auf Höhe des Aspenwegs schaltete von Grünlicht auf Gelblicht um, worauf der Kradfahrer abbremste. Der Opel-Fahrer fuhr auf, wobei der Zweiradfahrer aus dem Sitz gehoben und anschließend auf die Fahrbahn abgeworfen wurde. Hierbei erlitt er massive Frakturen und musste schwerverletzt ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Aschaffenburg war zur Absicherung und zu verkehrslenkenden Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Gesamtschaden beträgt cirka 16.000 Euro.

Lkw- Unfall im Begegnungsverkehr

Den Bussardweg befuhr der Fahrer eines Lkw Daimler am Mittwoch, gegen 12:45 Uhr, von der Konradstraße kommend. Ein Lkw mit litauischem Kennzeichen kam ihm entgegen. Der Daimler-Fahrer musste hinter parkenden Pkws am rechten Fahrbahnrand warten und den entgegenkommenden Laster durchfahren lassen. Hierbei touchierte der litauische Lkw im Vorbeifahren die linke Seite des Daimlers und verursachte einen Schaden von1.000 Euro. Dennoch setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen

In der Zeit von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 10 Uhr wurde in der Badergasse ein schwarzer VW Caddy auf dem Behindertenparkplatz von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der linken Seite erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Fremdschaden von mindestens 5.000 Euro.

Einkaufswagen beschädigt wartenden Pkw

Am Mittwoch, um 13:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße von einem silbernen Pkw beim vorwärts Ausfahren aus der Parklücke ein Einkaufswagen angeschubst, der anschließend an einem blauen VW Passat einen Schaden von 500 Euro verursachte. Die Verursacherin muss dies bemerkt haben, beging aber Unfallflucht. Vermutlich handelt es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen Pkw Mercedes oder BMW.

Trunkenheitsfahrt

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielt eine Polizeistreife am Mittwoch, kurz vor 22 Uhr, in der Darmstädter Straße, einen Pkw Daimler an. Der 35-jährige Fahrer gab an, alkoholische Getränke vor Fahrtantritt zu sich genommen zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden. Im Krankenhaus Aschaffenburg eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Der 38-Jährige, nicht deutsche, Fahrer eines Pkw VW, wurde am Donnerstag, kurz vor 1 Uhr, in der Ludwigstraße zu einer routinemäßigen Überprüfung angehalten. Hierbei stellten die Ordnungshüter fest, dass der Mann nicht im Besitz einer europäischen Fahrerlaubnis war, obwohl er bereits seit über zwei Jahren in Aschaffenburg wohnhaft und damit die Fahrerlaubnis hätte umschreiben lassen müssen. Diesen Umstand kannte die kontrollierte Person und setzte sich trotzdem ans Steuer seines Wagens. Anzeige folgt.

Scheibe eingeschlagen

In der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr und Dienstag, 18 Uhr wurde die Glasscheibe eines Schaukastens, welche am Außentor eines Museums in der Wermbachstraße angebracht war, durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Sachschaden cirka 200 Euro.

Versuchter Firmeneinbruch

An der massiven Außentür und der Alarmanlage scheiterten offensichtlich unbekannte Einbrecher, welche in der Zeit von Dienstag, 16 Uhr bis Mittwoch, 6 Uhr versuchten in das Innere eines Marktes in der Seidelstraße zu gelangen. Es blieb beim geringen Sachschaden von cirka 50 Euro.

Pkw-Aufbruch

Auf dem Parkplatz in der Suicardusstraße wurde am Mittwoch, in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 23 Uhr, das Stoffverdeck eines Alfa Romeo Cabrio von unbekannten Tätern aufgetrennt und aus dem Fahrzeuginneren eine Kameratasche mit zwei Objektiven gestohlen. Der Schaden beträgt mindestens 1.500 Euro.

Reh ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen

Heigenbrücken

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 05:45 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger die Staatsstraße 2317 von der Kreuzung Sieben Wege in Richtung Heigenbrücken mit seinem Pkw Opel. In einer langgezogenen Linkskurve wich er, eigenen Angaben zufolge, zwei Rehen aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte cirka fünf Meter die Böschung hinab. Hierbei wurde er bewusstlos und erst nach etwa 20 bis 30 Minuten von dem Fahrer eines Sattelzuges entdeckt, der vorbildlich Erste Hilfe leitstete. Mit Verdacht auf Schleudertrauma wurde er von den alarmierten Rettungsdiensten ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von cirka 2.500 Euro.

Rangierunfall

Hösbach

Am Mittwoch, gegen 13 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger die Bahnstraße mit seinem Pkw Skoda. An der Unterführung der Bahngleise kam ihm ein Fahrzeug entgegen, welches bevorrechtigt war, so dass er wenige Meter zurücksetzte, um den anderen Pkw nicht zu behindern. Hierbei übersah er einen hinter ihm verkehrsbedingt haltenden Wagen gleichen Herstellers und fuhr diesem in die rechte Seite hinein. Gesamtschaden: 5.000 Euro.

Lkw-Fahrer missachtet Vorfahrt - Radfahrer schwerverletzt

Weibersbrunn

Am Mittwoch, um 14 Uhr, befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Sattelzug Daimler die Staatsstraße 2316 von Schollbrunn kommend in Richtung Staatsstraße 2312 (Rohrbrunn). An der Kreuzung beabsichtigte er nach links in Fahrtrichtung Hessenthal abzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den dort auf der Staatsstraße 2312 von links kommenden und vorfahrtsberechtigten, am rechten Fahrbahnrand in Richtung Marktheidenfeld fahrenden, 69-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, worauf der unbehelmte Radfahrer von seinem Fahrzeug stürzte und mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufschlug. Mit Verdacht auf schwerste Kopfverletzungen wurde er von einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Frankfurt geflogen. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde ein Sachverständiger zur endgültigen Klärung der Unfallursache entsandt. Beide Unfallbeteiligte waren verkehrstüchtig, bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von cirka 2.000 Euro.

Abbiegeunfall

Weibersbrunn

Ein 20-Jähriger befuhr am Mittwoch, gegen 18 Uhr, mit seinem Lkw VW die Staatsstraße 2312 von der Einmündung Dammbach kommend in Richtung Marktheidenfeld. Vor ihm fuhr ein Sattelzug. Auf Höhe der Baustelleneinfahrt zur Rastanlage Spessart-Süd wollte e nach links in diese abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Pkw Mercedes. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden von knapp 20.000 Euro entstand.

vd/Polizei Aschaffenburg